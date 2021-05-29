الجزائر تعيد فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتبحث تدشين خط بحري بين البلدين

أعلنت الجزائر، السبت، عن البدء في إعادة فتح المعبر البري الحدودي مع ليبيا، بالإضافة إلى فتح خط بحري مع طرابلس لإنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب تصريح لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، فإن الحكومة الجزائرية بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لفتح الحدود الليبية الجزائرية من خلال معبر الدبداب، مضيفًا أنهم يعملون أيضًا على استئناف الخط البحري بين الجزائر وطرابلس لإنعاش الاقتصاد بين البلدين.

وقال بوقادوم، في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، إن ”الجزائر تعمل جاهدة للبحث عن حلول يصنعها الليبيون بأنفسهم“، مجددا ”دعم الجزائر الكامل للجهود الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي“.

وأكد الوزير أن ”بلاده تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مسار المصالحة الوطنية، حتى تحقيق انتخابات نزيهة في ديسمبر المقبل“، مشددا على أن ”طموح الجزائر في المساهمة الاقتصادية مع ليبيا أكبر من أن يكون في مجال التبادل التجاري فقط“.