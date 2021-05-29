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الجزائر تعيد فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتبحث تدشين خط بحري بين البلدين
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 12:25 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 13:45 GMT

الجزائر تعيد فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتبحث تدشين خط بحري بين البلدين

أعلنت الجزائر، السبت، عن البدء في إعادة فتح المعبر البري الحدودي مع ليبيا، بالإضافة إلى فتح خط بحري مع طرابلس لإنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين. وبحسب تصريح

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المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

أعلنت الجزائر، السبت، عن البدء في إعادة فتح المعبر البري الحدودي مع ليبيا، بالإضافة إلى فتح خط بحري مع طرابلس لإنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب تصريح لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، فإن الحكومة الجزائرية بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لفتح الحدود الليبية الجزائرية من خلال معبر الدبداب، مضيفًا أنهم يعملون أيضًا على استئناف الخط البحري بين الجزائر وطرابلس لإنعاش الاقتصاد بين البلدين.

وقال بوقادوم، في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، إن ”الجزائر تعمل جاهدة للبحث عن حلول يصنعها الليبيون بأنفسهم“، مجددا ”دعم الجزائر الكامل للجهود الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي“.

وأكد الوزير أن ”بلاده تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مسار المصالحة الوطنية، حتى تحقيق انتخابات نزيهة في ديسمبر المقبل“، مشددا على أن ”طموح الجزائر في المساهمة الاقتصادية مع ليبيا أكبر من أن يكون في مجال التبادل التجاري فقط“.

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