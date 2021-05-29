رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى تونس

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، إلى تونس؛ لبدء زيارة رسمية تستمر حتى الإثنين المقبل، وذلك بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، سيعقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع محمد المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وستتطرق هذه المباحثات، وفق المصدر نفسه، إلى سير علاقات التعاون بين البلدين وآفاق دعمها وتطويرها، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تعترض البلدين للارتقاء بعلاقتهما إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة التي تلبّي تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل.

وأضافت الرئاسة التونسية، أنّ اللقاء سيكون مناسبة أيضا، لتبادل الرأي بين قادة البلدين، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بينهما، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وقالت الرئاسة التونسية، إن رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سيعقدان ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، واستعرضا تشكيلة من الجيوش التي أدّت لهما التحيّة في مستهل الزيارة.

والتقى الرئيس التونسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، منتصف مارس الماضي، في إطار زيارة رسمية أجرى فيها معه محادثات موسعة وثنائية.

وتأتي زيارة المنفي إلى تونس، بعد أسبوع من الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا، والتي افتتح فيها الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي، والذي انتظم على مدى 3 أيام بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وشارك فيه أكثر من 150 شركة و1200 مستثمر.