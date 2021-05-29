رئيس الوزراء التونسي يزور قطر وسط توقعات بالحصول على دعم مالي

بدأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي،اليوم السبت، زيارة رسمية إلى دولة قطر تستغرق 3 أيام، وستبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، وصول المشيشي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى مطار حمد الدولي، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وبحسب البيان، تمثل هذه الزيارة فرصة مهمة لدعم علاقات الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، ويلتقي خلالها رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق كبار المسؤولين القطريين.

ورجحت تقارير محلية، توقيع تونس لاتفاقيات مع الجانب القطري، للحصول على تمويلات وقروض ووديعة مالية، لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والذي تعمق بعد تفشي فيروس ”كوفيد -19“ بنحو غير مسبوق.

وكان البرلماني المنتمي إلى حركة النهضة، ماهر مذيوب، قد تحدث عن وعود قطرية لمنح تونس 2 مليون دولار مقسمة إلى قرض ووديعة، ودعم تطعيم ما بين مليون ومليوني شخص باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وبحسب مذيوب، فإن زيارة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى قطر ، مطلع أيار/مايو الجاري، قد مهدت لمزيد من التعاون بين تونس وقطر، وتم على أساسها تنظيم زيارة حكومية رسمية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، قد سافر إلى قطر في زيارة استمرت 5 أيام منتصف آذار/مارس الماضي، وكشفت تقارير محلية أن دولة قطر رفضت مطالبه بإرجاء سداد أقساط قروض سابقة، والحصول على قروض جديدة.