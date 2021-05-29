رغم خطاب التهدئة.. لماذا تصر "النهضة" على التصعيد ضدّ الرئيس التونسي؟

استمرت قيادات من حركة النهضة في مهاجمة رئيس الدولة قيس سعيّد، على الرغم من التهدئة اللافتة في مستوى خطابه السياسي.

وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا، عقب لقاء رئيس الدولة و رئيس الحكومة و وزير الدفاع ، مساء الأربعاء، دعت فيه الرئاسة إلى ”تفعيل ما ورد في كلمته بخصوص احترام المؤسسات وصلاحياتها، والتشاور معها“.

وهاجم القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي رئيس الدولة في تصريحات للقناة التلفزيونية الخاصّة ”الزيتونة“، معتبرا أن قيس سعيد وجد نفسه مضطرا للتعامل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

واعتبر القيادي رفيق عبد السلام أنّ خطاب التهدئة الذي بدا عليه رئيس الدولة، يخفي ”هوسا بالسلطة الى حد مطالبته السفراء بمقاطعة زيارات رئيس الحكومة و المسؤولين الرسميين في الخارج“، وفق قوله.

حيال ذلك، اعتبر الناشط السياسي الصحبي بن فرج أن رئيس الدولة انخرط في مسار للتهدئة ، منذ خطابه لتهنئة التونسيين في عيد الفطر، أكّده مؤخرّا بإقراره أنّ اختلاف تصوّرات و رؤى القائمين على مؤسسات الحكم في البلاد، لا يمكن أن يكون عائقا أمام العمل في تناسق و في إطار وحدة الدولة.

و لاحظ بن فرج، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنّ تقدّم رئيس الدولة في مسار التهدئة تقابله حركة النهضة بالترويج للانتصار عليه إقليميا ، وباستمرار التصعيد ضدّه، في الوقت الذي يتطلّع فيه التونسيون إلى نهاية وشيكة للأزمة السياسية في البلاد.

واعتبر بن فرج أن إصرار حركة النهضة على التصعيد ضدّ رئيس الدولة لا يخدم مسار التهدئة في البلاد، ويجعله مرتهنا للصراعات المستمرة التي لا تلبّي انتظارات التونسيين.

واعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أنه من غير الممكن الحديث عن تهدئة فعلية في الأزمة السياسية المستمرة في تونس منذ 5 أشهر، طالما أن القائمين على مؤسسات الحكم في البلاد لم يجلسوا على طاولة واحدة للحوار.

ويرى السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن حركة النهضة تحاول من خلال ثنائية التصعيد و التهدئة ضدّ رئيس الدولة، قياس توجهاته، لبحث تفاهمات معه، من غير المستبعد فيها أن تتخلى عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، حسب تعبيره.

و اعتبر المحلّل السياسي الصغيّر القيزاني أنّ حركة النهضة تصرّ على التصعيد ضدّ رئيس الدولة، لكونه تطرّق إلى ملفات حارقة تخصّها رغم خطابه الهادئ، و تتعلق هذه الملفات بالتستر على نواب مشمولين بطلبات رفع الحصانة، وبعدم الجدية في تنفيذ بطاقة الجلب إلى القضاء العسكري بخصوص النائب المحسوب عليها راشد الخياري.

و أضاف القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن حركة النهضة كانت تريد احتواء رئيس الدولة، والتوافق معه بحسب شروطها، لافتا إلى أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد بدا حاسما في هذه المسألة، و أكّد أنi لن يتنازل عن مبادئه و لن يقبل بالمناورات و لن يتحالف إلّا مع الشعب، حسب تعبيره.

ويرى القيزاني أن مهاجمة قيادات النهضة لرئيس الدولة ، تخفي وراءها مزيدا من الضغط عليه ، للقبول بإجراء حوار بين الفاعلين السياسيين، فيه ضمانات للنهضة بالبقاء في منظومة الحكم، وعدم تغيير النظامين السياسي و الانتخابي ، اللذين يضمنان وجودها المستمر في المشهد السياسي.