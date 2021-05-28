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حفتر يحضر مباراة استعراضية في ملعب بنينا
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 22:12 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 22:35 GMT

حفتر يحضر مباراة استعراضية في ملعب بنينا

حضر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مباراة استعراضية بين نجوم سابقين للمنتخب الليبي ونجوم دوليين سابقين من مصر وتونس. وأقيمت المباراة الاستعراضية

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المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

حضر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مباراة استعراضية بين نجوم سابقين للمنتخب الليبي ونجوم دوليين سابقين من مصر وتونس.

وأقيمت المباراة الاستعراضية مساء الجمعة في ملعب ”بنينا “ ببنغازي .

2021-05-حفتر...

تجدر الاشارة إلى أن هذه المباراة تأتي في إطار سلسلة مهرجانات رياضية وفنية وثقافية تقام بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة ”لثورة الكرامة “ وهو الاسم الذي يطلق على عملية خاضها الجيش الليبي ضد مجموعات مسلحة في إقليم برقة شرق ليبيا، وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي في ليبيا.

2021-05-حفتر.

يذكر أن وسائل إعلام تابعة للتيار الإسلامي شككت في الأسابيع الماضية بصحة المشير حفتر، مبينة بأن التأخر في الإعلان عن موعد الاحتفال سببه تعرضه لوعكة صحية.

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