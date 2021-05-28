المسماري: العرض العسكري ليس موجهًا ضد أحد

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، أن عرضًا عسكريًا سينظمه الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في الذكرى السابعة لانطلاق ”عملية الكرامة“، ليس موجهًا ضد أحد.

وفي وقت سابق، اليوم، انتقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي،ما وصفها بـ“الاستعراضات العسكرية المنفردة“ مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية في البلاد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي:“هذا الاستعراض لحماة الوطن، ولقدراتنا القتالية والتي من خلالها نستطيع أن ننفذ كل الواجبات المناطة بالمؤسسة العسكرية الليبية، ولا يستهدف أحدًا وليس تهديدًا لأحد“.

وأضاف:“نحن في حالة حرب، وهذه الحرب لم تنته، ولن تنتهي قريبًا، وهذه الحرب ضد الإرهاب والجريمة، وما زلنا لهذه اللحظة نطارد إرهابيين، وخلايا نائمة، وذئاب منفردة، في عدة مناطق“.

وفي وقت سابق وجه الجيش الوطني الليبي دعوة للسلطات الانتقالية، من أجل حضور العرض العسكري، فيما أعلنت الميليشيات المسيطرة على غرب البلاد، أنها ستنظم عرضًا عسكريًا مقابلًا في التوقيت نفسه.