نائب رئيس "المجلس الرئاسي" الليبي ينتقد الاستعراضات العسكرية "المنفردة"

انتقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الجمعة، معتبرا أنها ”استعراضات عسكرية منفردة“، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية في البلاد.

ويأتي الموقف الذي تضمنه بيان موقع باسم اللافي، بعد دعوة قدمها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر للسلطات الانتقالية، من أجل حضور عرض عسكري، بمناسبة انطلاق ”عملية الكرامة“، وإعلان الميليشيات المسيطرة على غرب البلاد، عن عرض عسكري مقابل في التوقيت نفسه.

وقال اللافي في البيان: ”لقد استبشر الليبيون بالتوصل لاتفاق سياسي أدى إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وانتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (..) ولقد مثلت هذه الخطوات انبعاث أمل جديد في ليبيا موحدة ومستقرة، عبر توحيد مؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش“.

وأضاف أن المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، ”تعهد باتخاذ كافة الخطوات التي تمهد إلى توحيد المؤسسة العسكرية، ومن ذلك اللقاء بكافة الأطراف والتواصل الدائم مع لجنة 5+5″“.

وأشار اللافي إلى أن ”المجلس أصدر بلاغًا بحظر جميع اللقاءات والإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين، دون إذن مسبق من القائد الأعلى بهدف خفض التوتر، وتعزيز الثقة بين كل الأطراف، وصولا إلى التوحيد الفعلي للمؤسسة العسكرية“.

وأضاف: ”شددنا مرارا على تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، ومن ذلك المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية التي قد تؤجج الصراع“.

واعتبر اللافي أن ”قيام أي طرف من الأطراف بتصرفات أحادية ستعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات مشابهة ستؤدى إلى عرقلة العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي“.