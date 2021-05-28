أحزاب مغربية تتهم مدريد بـ"افتعال المشاكل" مع الرباط

اتهمت أحزاب سياسية مغربية، مدريد، بـ“افتعال المشاكل“ مع الرباط، مما أدى إلى الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

جاء هذا خلال اجتماع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يوم الخميس، مع الحكومة، بحضور رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا حادا، عقب استقبال مدريد زعيم ”البوليساريو، وما أعقب ذلك من تدفق للاجئين غير النظاميين إلى إسبانيا عبر البحر مرورا بالشواطئ المغربية.

وندد ممثلو الأحزاب المغربية بما وصفوه ”رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الوطنية، ومحاولة الضغط عليه، في تصرف نشاز من دولة بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة“، حسب ما أورده موقع ”هسبريس“ المغربي.

وجدد المجتمعون ”تمسكهم بالإجماع الوطني وراء الملك محمدالسادس، من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها المملكة، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد وحدتها الترابية“، حسب تعبيرهم.

وفي وقت سابق، حذرت سفيرة المغرب في مدريد من محاولة إخراج زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، من أراضيها بنفس ”الغموض“ الذي دخل به لأجل العلاج.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفراد في الصحراء الغربية، غالي وغيره من زعماء البوليساريو بـ“الإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والاغتصاب والتورط في عمليات اختفاء قسري“.