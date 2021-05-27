تصعيد جديد.. المغرب يدين تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية ويلوح بالرد‎

أعربت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، اليوم الخميس، عن استنكارها ”للتصريحات غير الملائمة“ و“الوقائع المغلوطة“ التي قدمتها وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا.

وكانت الوزيرة الإسبانية لايا أكدت، يوم الأربعاء، في ندوة صحفية، أن زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي ”سيغادر إسبانيا عندما تتحسن حالته الصحية“، دون أن تشير إلى رغبة حكومة بلادها في السعي إلى تطبيق الإجراءات القانونية التي تلاحق غالي في إسبانيا، وفقا لمطالب ضحاياه وكذلك السلطات المغربية.

وشددت المسؤولة الإسبانية، أمام البرلمان، على أنه لا توجد ”دوافع سياسية“ وراء استقبال غالي من أجل العلاج. وزادت: ”نحن لا نبحث عنها ولا نريد تغذيتها“.

وفي هذا الصدد، أكدت بنيعيش أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة والبرلمان ”واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة“، مضيفة أنه ”لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البائس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات“، وفق تعبيرها.

وقالت الدبلوماسية المغربية، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء ”الرسمية ”: إن الأزمة الحالية ”كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي ما زالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء سنة 1975“.

وأضافت: ”يحق لنا، بالتالي، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصي للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة“.

وأكدت بنيعيش أن ”الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا، للأسف، موضع شك حاليا“.

وخلصت المتحدثة إلى أن ”المغرب أخذ علما بذلك، وسيتصرف بناء عليه“.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا حادًا، عقب استقبال مدريد زعيم ”البوليساريو“، وما أعقب ذلك من تدفق للاجئين غير النظاميين إلى إسبانيا عبر البحر مرورًا بالشواطئ المغربية.

وفي وقت سابق، حذّرت سفيرة المغرب في مدريد الجارة الشمالية إسبانيا من محاولة إخراج زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي من أراضيها بنفس ”الغموض“ الذي دخل به لأجل العلاج.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفراد في الصحراء الغربية غالي وغيره من زعماء ”البوليساريو“ بـ“الإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والاغتصاب والتورط في عمليات اختفاء قسري“.