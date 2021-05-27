بدعوة من قيس سعيّد.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تونس‎

يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم السبت، بزيارة رسمية إلى تونس، تستغرق يومين، وذلك بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأكد بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تندرج في إطار المزيد من تعزيز روابط الإخوة المتينة التاريخية، وعلاقات الشراكة في مختلف المجالات بين البلدين.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الزياة تعد مناسبة لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلًا عن مواصلة التشاور و التنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس التونسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، منتصف مارس/أذار الماضي، في إطار زيارة رسمية أجرى فيها معه محادثات موسعة وثنائية.

وتأتي زيارة المنفي إلى تونس، بعد أسبوع من الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا، والتي افتتح فيها الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي والذي انتظم على مدى 3 أيام بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وشارك فيه أكثر من 150 شركة، و1200 مستثمر.