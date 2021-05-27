البرلماني التونسي زياد العذاري يستقيل من كتلة حركة النهضة النيابية

قدم البرلماني والقيادي البارز زياد العذاري، اليوم الخميس، استقالته من كتلة حركة النهضة إلى رئاسة البرلمان التونسي، وذلك بعد أكثر من سنة من استقالته من كل هياكل الحزب.

وأكدت إذاعة ”موزاييك اف ام “ المحلية، أن العذاري أودع اليوم نص استقالته من كتلة حركة النهضة إلى رئاسة البرلمان، ليتم إقرارها في اجتماع مكتب المجلس، قبل إعلانها بشكل رسمي في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.

وطالب العذاري في الوقت ذاته بتسجيله ضمن النواب المستقلين غير المنتمين للكتل.

وكان العذاري قد استقال من كل هياكل حركة النهضة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، احتجاجا على الاختلاف في الخط السياسي العام، الذي تنتهجه النهضة منذ الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، بحسب نص الاستقالة.

واعتبر العذاري في توضيح استقالته، سنة 2019، أنه طلب من رئيس الحركة راشد الغنوشي قبول طلب استقالته من جميع هياكل الحزب، وقبول استقالته من الأمانة العامة ومن المكتب التنفيذي“.

وأكد العذاري، الذي شغل عدة مناصب وزارية، أنه اتخذ قراره بعد تفكير عميق، وأنه وجد نفسه مضطرًا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية لأنه ”غير مرتاح البتة للمسار، الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة“.

وسبق أن تولى العذاري الأمانة العامة لحركة النهضة بعد المؤتمر العاشر لحركة النهضة سنة 2016، ليبقى منصبه شاغرا بعد الاستقالة.