حزب "قلب تونس" يقرر نقل قضية نبيل القروي إلى المحاكم الدولية (فيديو)

قال رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، أسامة الخليفي، اليوم الخميس، إنّ حزبه قرر نقل قضية سجن رئيسه نبيل القروي إلى المحاكم الدولية، معتبرا أن استمرار سجنه يعدّ ”جريمة سياسية“.

وأضاف الخليفي، في مؤتمر صحفي نظمته كتلته البرلمانية، أنّ رئيس الحزب نبيل القروي ”هو أول سجين سياسي في تونس بعد ثورة كانون الثاني/يناير من عام 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي“.

وتأتي تصريحات الخليفي، بعد يومين من رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بخصوص القضية الملاحق فيها، والمتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وذلك بعدما طالب فريق الدفاع بإطلاق سراحه بناء على تجاوز فترة التوقيف المدّة القانونية.

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وكان القضاء التونسي قد فرض غرامة مالية على نبيل القروي تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، واعتبرها شرطا لمغادرته السجن، في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تبطل محكمة الاستئناف (ثاني درجة في التقاضي) القرار، منتصف آذار/مارس الماضي.

وأطلق القضاء، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سراح رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يترأس حزب قلب تونس، الذي تم توقيفه منذ 23 آب/ أغسطس من العام نفسه، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية، وتم توقيفه مجددا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2020، وهو حاليا بالسجن؛ على خلفية الملف نفسه.