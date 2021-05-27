تونس.. مطالب رفع الحصانة عن نواب مطلوبين للعدالة يجدد السجال بين قيس سعيد ورئاسة البرلمان

أثار تمسّك البرلمان التونسي بعدم الاستجابة إلى مطالب رفع الحصانة عن عدد من النوّاب، رغم مطالبة رئيس الدولة قيس سعيّد بالحسم فيها، تساؤلات واتهامات لرئاسة البرلمان بالتستر على نوّاب مطلوبين إلى العدالة.

ورجّح مراقبون أن يكون رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بصدد التستر على ملفات خاضعة لحسابات سياسية، وذلك بعد أن أكّد رئيس الدولة قيس سعيد، إحالة وزارة العدل لـ25 شكوى جزائية ضدّ نواب في البرلمان.

واستهجن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، في اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، عدم إحالة رئاسة البرلمان ملفّات رفع الحصانة عن النوّاب إلى الجلسة العامّة للتصويت عليها.

وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على وجوب إنفاذ القانون على الجميع بشكل عادل، مضيفا أن الحصانة لا يمكن أن تكون عامل مساعدة على الإفلات من العقاب.

وردا على ذلك، نفى مساعد رئيس البرلمان، المكلف بالإعلام والاتصال والمنتمي إلى حركة النهضة، ماهر مذيوب، في تصريحات محليّة، تلقي مجلس نواب الشعب أي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب.

كما اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، وسيم الخضراوي، في منشور له على حسابه في ”فيسبوك“، أنّ ”حديث رئيس الدولة عن مطالب رفع حصانة من الخيال العلمي“، وفق تعبيره.

وأضاف: ”هناك من يمدّ رئيس الدولة بمعلومات مضلّلة“، وفق قوله.

بدوره، قال رئيس لجنة الحصانة في البرلمان، ناجي الجمل، إن المحاكم لا تستدعي النواب مباشرة، وتنظر فيما إذا كانوا سيتمسكون بالحصانة أم لا، بل توجّهها إلى البرلمان، مضيفا أن هذا الخلل الإجرائي يعدّ من العوامل المعطّلة لرفع الحصانة.

لكنّ البرلماني المنتمي إلى التيار الديمقراطي، نبيل حجّي، نشر وثائق حصل عليها من ديوان رئاسة البرلمان ووزارة العدل في حسابه بموقع “فيسبوك“، تفيد رئاسة البرلمان فيها، بورود مطلب رفع حصانة وحيد، بينما تكشف وثيقة وزارة العدل أن العدد أكثر من ذلك.

ولاحظ عضو لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية في البرلمان، أنور بالشاهد، وجود ما قال إنها ”لخبطة في مختلف المعطيات المتعلقة برفع الحصانة عن النوّاب، وخاصّة منها المعطيات التي تقدمها حركة النهضة“.

وكشف في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن المجلس الأعلى للقضاء، صرّح في إحدى الجلسات داخل اللجنة، أن 18 مطلب رفع حصانة على الأقل، أرسلت إلى البرلمان ولم يتم الاستجابة لها.

وحيال ذلك، اعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن حديث رئيس الدولة عن 25 مطلب رفع حصانة على نوّاب ارتكبوا جرائم سرقة وإرهاب وفساد وتهريب بهذه الدقّة، يضفي مصداقية على ما صرّح به.

وقال رابح الخرايفي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن النوّاب المعنيين بمطالب رفع الحصانة، هم من بين الداعمين للحكومة لاستمرار رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان، مضيفا أن التستر على هؤلاء النواب يضمن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان، مثلما يضمن بقاء المشيشي على رأس الحكومة، حسب تعبيره.

ولاحظ الخرايفي أنه من غير المقبول أن يكون الفساد، وعدم إنفاذ القانون، من دعائم بقاء الحكومة، ورئاسة الغنوشي لمجلس نوّاب الشعب.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي، كريم بورزمة، أن رئيس الدولة قيس سعيّد، أثار أكثر الملفات الحارقة في البرلمان والحكومة، مضيفا أنّ حركة النهضة تستغل تعقيد إجراءات رفع الحصانة، لمساومة المعنيين بها، بينما تتغافل النيابة العامّة التابعة للحكومة عن تتبع المخالفين.

وقال بورزمة في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الرأي العام التونسي يتابع باهتمام قضية رفع الحصانة عن النوّاب، ومن غير المستبعد أن يمارس ضغطا في الشارع، لدفعه نحو كشف المعطيات الرسمية بخصوص رفع الحصانة.

وأضاف أن كشف حقيقة تستر الأغلبية البرلمانية على طلبات رفع الحصانة، سيمثل ضربة قوية لرئاستي البرلمان والحكومة، من شأنها أن تعجّل بالإطاحة بهما، حسب تعبيره.