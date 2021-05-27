وسط أنباء عن تقدم لافت.. استئناف اجتماع الفرقاء الليبيين حول القاعدة الدستورية

استأنف الفرقاء الليبيون، اليوم الخميس، اجتماعهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في ديسمبر / كانون الأول المقبل، وسط أنباء عن إحراز تقدم لافت في حل بعض القضايا الخلافية.

وقال مصدر من الاجتماع لـ ”إرم نيوز“: إن اجتماعات اليوم الثاني تتركز حول مناقشة الأفكار التي تم طرحها في اليوم الأول، والدفع نحو تبنّي الرأي الغالب بخصوص القاعدة الدستورية التي سيتم الاعتماد عليها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وأشار المصدر إلى أن هناك ضغوطا واضحة من رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش؛ لخروج الفرقاء الليبيين باتفاق ينهي الجدل الحاصل حول القاعدة الدستورية التي ينبغي اعتمادها، دون اللجوء إلى فرضية تأجيل الانتخابات لأيّ سبب كان.

ولم يوضح المصدر مضمون القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية، لكنه أكد أن بعثة الأمم المتحدة اطلعت على القضايا الخلافية التي تداولها ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها، وأكّد أنّ نتائج مداولات اليوم الأول تحمل تقدما نحو الاتفاق وبوادر حلّ، وفق تعبيره.

وأنشئت اللجنة القانونية نهاية العام الماضي، وتضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات.

ويعتبر متابعون للشأن الليبي، أنّ جانبا كبيرا من حل الإشكالات القائمة يقع بيد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، معتبرين أن أي تقارب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح سيكون من شأنه تذليل الصعوبات، والحدّ من الخلافات التي تحول دون الاتفاق على القاعدة الدستورية المعتمدة لإجراء الانتخابات.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش قد خاطب الفرقاء المجتمعين قائلا: ”أحثكم على التركيز على ما يوحدكم لا على ما يفرقكم وأن تضعوا نصب أعينكم تطلعات ملايين الليبيين الذين وضعوا آمالهم في هذا الملتقى“ بحسب تعبيره.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في أبريل / نيسان الماضي إعداد مقترح لقاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر / كانون الأول القادم وفق خريطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.