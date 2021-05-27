السفارة الأمريكية بليبيا: فرصة تاريخية أمام ملتقى الحوار بعدم تأخير الانتخابات

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، ملتقى الحوار السياسي، إلى الإسراع في إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلس النواب.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشر على حسابها الرسمي في تويتر، إن ”أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي ينعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، فرصة لصناعة تاريخ جديد للبلاد، من خلال إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى مجلس النواب“.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة تشدد على وجوب إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلس النواب، لجعل الاستحقاق الانتخابي ممكنا من دون تأخير“.

وأشادت السفارة بـ“الدور التاريخي الذي لعبه ملتقى الحوار السياسي الليبي لدفع الأوضاع الليبية نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ”ستراقب هذا الاستحقاق باهتمام كبير، نظرا لأن عددا كبيرا من الليبيين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة“.

وانطلقت، الأربعاء، جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن الجلسة ”ستناقش مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى“.

وفي الفترة بين 7 و 9 نيسان/ أبريل الماضي، اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: ”وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير“.