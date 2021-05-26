إجراء تعديل وزاري واسع في الحكومة الموريتانية

أُعلن في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عن تعديل واسع في الحكومة، شمل مغادرة بعض الوزراء، ودخول أسماء جديدة، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، واحتفظ وزراء السيادة في التشكيلة الجديدة بمناصبهم، فيما تم تبادل بعض المناصب من قبل بعض الوزراء.

والتعديل الجديد تضمن خروج وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد من الحكومة، ليخلفه مدير الصحة العمومية في نفس الوزارة سيدي ولد الزحاف.

كما خرج من الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، وخلفته في المنصب آمال بنت الشيخ عبدالله نجلة الرئيس الموريتاني الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.

وتم إنشاء وزارة للبيطرة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم إسنادها لوزير الثقافة السابق لمرابط ولد بناهي، فيما أسندت وزارة الزراعة إلى شخصية جديدة هي سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد أعلي.

وقسمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، بموجب الهيكلة الجديدة إلى وزارتين هما: وزارة الوظيفة العمومية والشغل واحتفظ بها كامارا سلوم محمد، ووزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وأسندت لوزير الصيد السابق محمد عبدالعزيز ولد داهي.

وتم تشكيل وزارة جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني، وأسندت إلى الطالب ولد سيد أحمد الذي كان يشغل في السابق منصب وزير التشغيل والشباب والرياضة، وتم فصل ملف الشباب والرياضة وألحق بوزارة الثقافة التي عُيّن عليها الدبلوماسي السابق المختار ولد داهي.

وتم تعيين مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الحسن ولد بوخريص في منصب وزير المياه والصرف الصحي، فيما أصبح وزير المياه السابق سيد أحمد ولد محمد وزيرًا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلفًا للوزيرة السابقة خديجة الشيخ بوكة التي غادرت الحكومة.

كما تم تغيير هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ليصبح اسمها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وأبقيت على رأسها الناها بنت الشيخ سيديا.