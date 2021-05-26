هل يحسم الفرقاء الليبيون خلافاتهم حول "القاعدة الدستورية"؟ (فيديو إرم)

يعقد الفرقاء الليبيون اليوم الأربعاء اجتماعا في تونس، وصِف بالحاسم، من أجل التداول بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة، وتنهي المرحلة الانتقالية.

ويتساءل الكثير من الليبيين عن مدى إمكانية أن تتوصل الأطراف المتنافسة إلى اتفاق حول الأسس الدستورية للانتخابات يمهد لإخراج البلاد من الفوضى التي عاشتها خلال السنوات الماضية.

واعتبر محللون سياسيون أنّ ”ظروف الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى وفقها الانتخابات الليبية لم تنضج بعد“، مرجحين ”المضي نحو تأجيل الانتخابات إلى حين الحصول على التوافقات اللازمة“.

وقال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إنّ الشعب الليبي ”في حالة غضب شديد؛ لأنه يريد أن يعقد استفتاء على وثيقة الدستور، بينما تسعى الدول الغربية إلى توريطه وإدخاله في مرحلة دائمة تنهي المراحل الانتقالية بقاعدة دستورية، وهذا لم يحصل تاريخيا، وفق تعبيره.

وأضاف عقيل في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”إذا تم إقرار هذه القاعدة الدستورية ستحال إلى البرلمان ليودعها في الإعلان الدستوري، وإذا لم يتم إقرارها فستتم إعادتها إلى اللجنة التي صاغتها“.

وأشار عقيل إلى أنّ طبيعة الخلافات القائمة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات ”تؤكد ما ذهب إليه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح حين تحدث عن تلاعب وعبث بالحياة السياسية من طرف مجلس الدولة لتحقيق مصالح الأطراف المسيطرة عليه على حساب مصالح الشعب الليبي“ موضحا أن إحراز أي تقدم ”متوقف على التقارب بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح“.

وذهب المحلل السياسي باسل ترجمان إلى اعتبار أن ”أولى النقاط التي من المفترض أن يتم التوافق عليها هي تأجيل الانتخابات المنتظر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر / كانون الأول المقبل، لأنّ الظروف اللوجستية وإمكانات إنجاحها غير متوافرة في هذه المرحلة“.

وأضاف ترجمان في حديث مع ”إرم نيوز“: ”قد يتم تأجيل الانتخابات لسنة أو لستة أشهر؛ ما يعطي فرصة للحكومة الحالية حتى تستعد لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة تساهم في إيجاد مخرج للأزمة الليبية“.

وتابع ترجمان: ”الاعتراضات والإشكاليات والخلافات بخصوص القضايا الدستورية سيتم تجاوزها بعيدا عن هذه الاجتماعات التي تعقَد في هذه المرحلة.. أفضل أن تجري انتخابات ناجحة في موعد لاحق من أن يتم استعجال إجرائها في موعدها ثم يتم الانقلاب عليها كما حصل في 2012 و2014“.

وفي السياق ذاته أشار الصحفي والباحث في الشأن السياسي المغاربي إدريس أحميد إلى أن ”100 شخصية ليبية، مِن ضمنهم سياسيون ونشطاء وصحفيون ومثقفون، إضافة إلى 28 عضوا من الهيئة التأسيسية للدستور عبّروا عن رفضهم لمخرجات نقاشات الهيئة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، والتي يفترض أن تكون محور اجتماع اليوم؛ ما من شأنه جعل إجراء الانتخابات أمرا صعبا“.

وأضاف أحميد في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”هناك أطراف لا تريد إجراء الانتخابات، إذ ترغب في البقاء في المشهد السياسي.. هذا ما عبّر عنه كثير من الساسة ورئيس مفوضية الانتخابات“.