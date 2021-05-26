ابراهيم غالي يوافق على المثول أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو

وافق زعيم جبهة بوليساريو إلراهيم غالي ، على المثول أمام القضاء الاسباني يوم 1 يوليو المقبل عبر تقنية الفيديو، وهي الإمكانية التي أتاحها له القاضي ”سانتياغو بيدراز“ في حال عدم قدرته على التنقل إلى مدريد.

الخبر نقلته الصحيفة الإسبانية ”كادينا سير“ ، وأكدته مصادر مقربة من جبهة البوليساريو لـ“البايس“.

وسبق لغالي أن رفض التوقيع على الاستدعاء الذي بعثت به المحكمة الوطنية إليه بواسطة شرطي ، وطالب بمهلة للتفكير و الاستشارة مع السفارة الجزائرية حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية.

وبلغه القاضي بيدراز الاستدعاء من جديد يوم الثلاثاء 25 مايو عن طريق محكمة حكماء ”لوغرونيو“ ،حيث يوجد المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج ،و استدعاه للإدلاء بأقواله في فاتح يوليو على الساعة العشرة والنصف صباحا.

ويواجه إبراهيم غالي، زعيم جبهة ”البوليساريو“ والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ استدعاء للمثول أمام القضاء في إسبانيا في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه ممثلو الادعاء في القضية للقبض عليه.