جون أفريك: هذه حقيقة "مخطط انقلاب" الرئيس التونسي

سلط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الضوء على تفاصيل محاولة الانقلاب المزعومة التي تم ترويجها في تونس، متسائلا عن خلفيات الحديث عن هذا المخطط المفترض.

ويشير التقرير إلى اختيار توقيت نشر خبر محاولة الانقلاب المزعومة على موقع ”ميدل إيست آي“، القريب من قطر حيث تزامن ذلك مع زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا وعودة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتوّ من زيارة باريس بعد مشاركته في قمة الاقتصادات الأفريقية بينما ينشغل الناس بارتياد الشواطئ مع بدايات الصيف ومع أول يوم أحد بعد شهر رمضان.

واعتبر التقرير أنه ”لا شيء يبدو قادرًا على كسر هذا الهدوء سوى الكشف عن وثيقة كان من الممكن تسريبها من رئاسة الجمهورية والتي تضع خارطة طريق للانقلاب، في أكثر من عشر صفحات يحدد مستشار الظل غير المعروف لرئاسة الجمهورية مراحل خطة تسمح لرئيس الجمهورية بتولي السلطة الكاملة.“

وينوه التقرير إلى أنّ ”قيس سعيد على خلاف منذ عدة أشهر مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي لكن هذا الرجل يقول إنه قلق للغاية بشأن احترام الدستور“ وفق تعبيره.

و ينقل التقرير عن المحلل السياسي كريم بوزويتة تعليقه بأن ”الجانب غير العادي لقيس سعيد يجعل كل ما يتم نقله ذا مصداقية حيث تنتشر الشائعات في ظل الدور المضاعف لشبكات التواصل الاجتماعي فيما يلزم قصر قرطاج الصمت“.

ووفق التفاصيل التي نشرها التقرير ”تهدف الخطة إلى قلب الخطوط بما يكفي لإيقاظ العقول التي سئمت من أزمة سياسية لا تؤدي إلا إلى الركود، ولكن عند الفحص الدقيق فإن النص غير الموقع والمؤرخ في 13 مايو / أيار والذي يحمل علامة ”سري للغاية“ والذي كان من الممكن أن ينجو من أدراج مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة لم يعد موجودًا.

ويعلّق أحد النواب ضاحكا للمجلة الفرنسية: ”كان من الممكن لطالب القانون في السنة الأولى أن يفسر الدستور بشكل أفضل، وفي الواقع فإنّ خطة الانقلاب لا تصمد أمام التدقيق“ وفق قوله.

وبحسب السيناريو الذي تضمنته الوثيقة المزعومة كان يفترض أن يستولي الرئيس على السلطة عن طريق عزل رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في قصر قرطاج ثم يتم تفعيل المادة 80 من الدستور التي تسمح له بمركزية السلطات بسبب تهديد للأمن القومي، وهو مشروع مقدم على أنه ”دكتاتورية دستورية“… وفي الأثناء، وفقًا للمخطط المزعوم، سيتم قطع القصر عن أي اتصال مع الخارج وهو إجراء لن يسمح بتطبيق جزء آخر من هذا البرنامج وهو نشر الجيش وقوات الشرطة والحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت نفسه سيتم وضع نواب بما في ذلك نواب من حزب ”النهضة“ رهن الإقامة الجبرية بينما ستتعلق سلسلة من الاعتقالات بالسياسيين ورجال الأعمال أيضًا وستُعهد وزارة الداخلية للجنرال خالد اليحياوي الرئيس الحالي للحرس الرئاسي.“

ويتابع السيناريو الافتراضي أنّه ”لتخفيف الصدمة واسترضاء السكان تفسح الخطة الطريق أمام لمسة من الشعبوية ويقترح دون تحديد حجم العواقب الاقتصادية تعليق دفع فواتير الكهرباء والغاز والهاتف وما إلى ذلك لمدة شهر وكذلك الإنترنت وسداد الضرائب والقروض المصرفية بينما ستنخفض أسعار المنتجات الأساسية والوقود بنسبة 20٪ ويأخذ السيناريو طابعاً سريالياً لا سيما أنه يتنبأ بإسقاط الحكومة باستثناء رئيسها هشام المشيشي الذي سيبقى مصيره رهن البرلمان“.

و بحسب التقرير فإن ”هذه الوثيقة لا تتمتع بمصداقية كبيرة في الظاهر لكنها تحمل خطابًا مقرّبا من قيس سعيد الذي لا يخفى على أحد رفضه للنظام البرلماني، لكن في الواقع لا يستطيع الرئيس التونسي الانخراط في هذا النوع من المناورة غير الدستورية.“

و وفق المجلة الفرنسية، فقد تعهدت مؤسسة ”بر الأمان“ للأبحاث الإعلامية بتتبع الخيط وصولا إلى المصدر وكشفت أنّ شركة ”بيتا ميتودس“ وهي شركة محاسبة ومراجعة واستشارات وهندسة مالية هي التي ألّفت الوثيقة مشيرة إلى أن مديرها وليد بلطي، يعمل في المراهنات الرياضية ويدعي أنه لا علم له بأيّ شيء، ويقال إنه عضو في حزب التيّار الديمقراطي، ومؤيد للرئيس وشريك تجاري لماهر بن ريانة وهو صديق مقرب للرئيس سعيد، بحسب ما كشفه التقرير.

و اعتبر التقرير أنّ هذه الخطوة هي ”بداية المسار الذي ينبغي أن يؤدي إلى تحقيقات محتملة لكن لا قرطاج (رئاسة الجمهورية) ولا باردو (رئاسة البرلمان) ولا القصبة (رئاسة الحكومة) ترى أنه من المناسب التعليق على الموضوع في هذا الوقت، ويعلّق أحد نواب البرلمان بأنّه ”فيما يتعلق بأمن الدولة كان ينبغي للعدالة أن تسمع المعنيين بهذه الوثيقة“.