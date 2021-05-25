للمرة الثانية.. البرلمان الليبي يعلق جلسة مناقشة الميزانية ‎

علق مجلس النواب الليبي الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة طبرق لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2021 والمناصب السيادية.

وأكد عضو البرلمان علي التكبالي في تصريح لـ“ إرم نيوز“ أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح علق الجلسة على أن تستأنف الأسبوع المقبل.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان أعقب الجلسة ”أن المجلس مستمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 وبذلك علقت الجلسة.“

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، حضرها أكثر من 100 نائب، لإقرار الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، حيث وافق على بنود محددة.

ولم يعتمد مجلس النواب في البند الأولى سوى المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.

وخفضت الميزانية التي قدمتها الحكومة إلى 93.8 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار)، بعدما كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار).

وتوصف ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020.