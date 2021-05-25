إسبانيا تستغل "أحداث سبتة" وترحل لاجئين يمنيين إلى المغرب

قالت ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان“ (غير حكومية)، إن سلطات مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، قامت الاثنين، بـ“استغلال“ أزمة تدفق المهاجرين على المدينة وما تلاها من توتر سياسي بين الرباط ومدريد، لترحيل 40 لاجئاً يمنياً ضمنهم أطفال.

وقالت الجمعية في بيان إن ”سلطات سبتة استغلت عسكرة المدينة لترحل خلافاً للقانون 40 لاجئاً يمنياً بينهم قاصرون“، مؤكدة أنهم ”كانوا مسجلين ومقيمين في مركز إيواء طالبي اللجوء قبل اندلاع الأزمة الأخيرة“.

وشددت الجمعية الحقوقية على أن ما قام به الجيش الإسباني ”انتهاك خطير“، ومهمة ”قذرة“ تظهر بالمكشوف سبب عسكرة الحدود، مشيرة إلى أن اليمنيين المطرودين يتمتعون بصفة قانونية دولية تتيح لهم البقاء.

وأعادت السلطات الإسبانية طيلة الأيام الماضية حوالي 6600 مغربي إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا حادًا، عقب استقبال مدريد زعيم ”البوليساريو“، وما أعقب ذلك من تدفق للاجئين غير النظاميين إلى إسبانيا عبر البحر مرورًا بالشواطئ المغربية.