تونس.. ائتلاف الكرامة يقاضي نادية عكاشة على خلفية "مزاعم الانقلاب"

تقدم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، يوم الاثنين، بقضية جزائية ضد مديرة ديوان رئيس الدولة نادية عكاشة، بخصوص مزاعم “ المخطط الانقلابي“ الذي تحدث عنه موقع بريطاني.

وطالب مخلوف في الدعوى القضائية بالبحث في جريمة “ التآمر لتبديل هيئة الدولة“ الواردة في قانون مكافحة الإرهاب.

ووجه البرلماني مخلوف اتهاما إلى عكاشة، بعد ورود اسمها في خانة الجهة المرسل إليها الوثيقة المسربة، التي تضمنت رأيا استشاريا من جهة مجهولة، تحث رئيس الدولة قيس سعيد على تدبير“ انقلاب“.

ويعد ائتلاف الكرامة، المتحالف مع حركة النهضة في البرلمان والمحسوب عليها، من أبرز خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما يعد نوابه الأكثر تهجما عليه.

وكان موقع ” ميدل إيست آي ” البريطاني قد نشر وثيقة، الأحد، وصفها بالسرية للغاية، وقال إنها تحدد الخطوط العريضة لخطة الانقلاب ”الدكتاتورية الدستورية“ لرئيس الدولة قيس سعيّد.

وتنسب الوثيقة إلى جهة استشارية لم تذكرها، فيها توجيه رئيس الدولة نحو جذب خصومه إلى القصر الرئاسي (اجتماع مجلس الأمن) والإعلان عن انقلاب خلال وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة، إضافة إلى إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال.

وكانت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية قد استهجنت مقال الصحيفة البريطانية، ووصفت كاتبه ومن تناقل عنه مضامينة بـ“ الأقلام المأجورة“، وهددت بملاحقتهم قضائيا بخصوص ”إقحام جهاز الأمن الرئاسي في مزاعم الانقلاب“.