الرجل الثاني في "البوليساريو": إبراهيم غالي سيغادر إسبانيا خلال أيام ولن يمثل أمام القضاء

قال سالم لبصير، المقرب من زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، إن الأخير سيغادر الأراضي الإسبانية فور إتمام علاجه دون أن يمثل أمام المحكمة الوطنية العليا، التي تحقق في اتهامات ”خطيرة“ موجهة له.

وأضاف المسؤول، الذي يعتبر الرجل الثاني في الجبهة في مقابلة مع صحيفة ”أوكي دياريو“ الإسبانية، أنه ”بمجرد أن يتعافى إبراهيم غالي سيغادر التراب الإسباني وذلك في غضون 10 أيام“، مشدداً على أن زعيمه ”لن يذهب إلى القضاء في مدريد ولن يقدم أقواله أمام القاضي“، زاعماً أن كل التهم الموجهة له ”كاذبة“.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا في الصحراء الغربية غالي وغيره من زعماء الجماعة المتمردة، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، بالإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والاغتصاب والتورط في عمليات اختفاء قسري.

وذكر لبصير أن زعيم جبهة ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، ”واعٍ ويستطيع الكلام، رغم أن تأثير إصابته بكورونا لا يزال باديا عليه“، مشيراً إلى أنه على علم بما يجري في إسبانيا.

وهدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد الماضي، في تصريحات لقناة ”أوروبا 1″، بتصعيد بلاده ضد إسبانيا في حالة عدم امتثال إبراهيم غالي للسلطات القضائية.

وقال: ”إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة“.

وتشهد العلاقة بين إسبانيا والمغرب توترا؛ بسبب استقبال مدريد لإبراهيم غالي بـ“هوية مزورة“ لأجل العلاج، وانتقد المغرب القرار بشدة، قبل أن تستفحل الأزمة بين الطرفين بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.