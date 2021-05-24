المبعوث الأمريكي يزور مصر لبحث الحل السياسي في ليبيا ورحيل القوات الأجنبية‎

وصل المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى القاهرة، في أول زيارة له إلى مصر منذ أن أصبح مبعوثا خاصا للولايات المتحدة، وذلك للقاء عدد من المسؤولين المصريين لبحث تعزيز دعم حل سياسي في ليبيا ورحيل القوات الأجنبية والمقاتلين من طرابلس.

ووفق بيان نشر على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في مصر اليوم الإثنين، فإن نورلاند ”زار مصر لبحث حل سياسي تحت القيادة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وللشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار“.

وقال السفير نورلاند، إن ”الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية، في ليبيا، كما تقدر الشراكة التي تم تطويرها في هذا الصدد“.

وأكد أن ”مصر وأمريكا لديهما مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكريا في ليبيا، لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والنمو الاقتصادي“.

وأشار إلى أن ”رؤية الشعب الليبي هي الأهم، ستواصل أمريكا دعم الليبيين وهم يسعون إلى تنفيذ رؤيتهم من خلال الانتخابات، ورحيل القوات الأجنبية والمقاتلين، وتوصيل الخدمات الأساسية لهم“.