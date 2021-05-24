بعد تأجيلها أكثر من مرة.. وزير خارجية موريتانيا يزور المغرب

أوفدت موريتانيا وزير خارجيتها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الإثنين، كمبعوث خاص من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملك المغربي محمد السادس.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الموريتاني للرباط، بعد تأجيلها أكثر من مرة، ما أثار الكثير من التساؤلات حينها، خاصة أنها كانت مقررة في شهر آذار/ مارس الماضي، ضمن جولة للوزير في دول المغرب العربي، ولكنه زار حينها العواصم المغاربية باستثناء الرباط.

وبحسب ما نقل موقع ”صحراء ميديا“ الموريتاني، اليوم الإثنين، عن مصادر خاصة، فإن ولد الشيخ أحمد، سيعقد مع نظيره المغربي ناصر بوريطه، اليوم، اجتماعا للتباحث حول بعض الملفات، دون أن تحدد المصادر طبيعة تلك الملفات المطروحة للنقاش.

وكانت موريتانيا دعت خلال الأيام الأخيرة إلى اجتماع لوزراء خارجية دول المغرب العربي، للتشاور وتنسيق الجهود لدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني، قبل أن تعلن في وقت لاحق تأجيل الاجتماع بعد مشاورات بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق للاجتماع المذكور.

وكانت عدة مصادر ربطت تأجيل زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمغرب، بملف القضية الصحراوية واستقبال الرئيس الموريتاني في شباط/ فبراير الماضي، للقيادي في جبهة البوليساريو البشير مصطفى، وهو الاستقبال الذي لم يلق ترحيبا من الجانب المغربي.

وحصل تطور واضح في العلاقات بين موريتانيا والمغرب منذ أزمة معبر الكركرات الحدودي بين البلدين، الذي أغلقه ناشطون من جبهة البوليساريو، قبل أن يتدخل الجيش المغربي لطرد المعتصمين وفتح حركة نقل البضائع بين الدولتين.

كما أظهر الجانبان وجود تنسيق عسكري بينهما، بحسب ما أفادت مصادر مختلفة، عكسه إغلاق موريتانيا للمنافذ الحدودية التي كان يتسلل منها الناشطون التابعون للبوليساريو على الحدود الموريتانية، إلى المنطقة العازلة بين الدولتين.

وسبق أن أجرى الملك محمد السادس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الموريتاني عبر فيه عن استعداده لزيارة موريتانيا، موجها في الوقت ذاته الدعوة للرئيس الموريتاني لزيارة المغرب.

وتعتبر موريتانيا في موقف حساس فيما يخص الصراع الإقليمي الدائر حول الصحراء الغربية، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقتها التاريخية والاقتصادية بأطراف النزاع الثلاثة، المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر، وكانت مشاركا رئيسا في المفاوضات التي نظمت برعاية الأمم المتحدة.