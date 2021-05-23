تونس.. جدل واسع عقب الإعلان عن قرار يسمح بتمليك العقارات لليبيين

أثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المتعلق برفع القيود على حق الليبيين في امتلاك عقارات سكنية في تونس، جدلًا واسعًا في البلد الجار، ووصفه البعض بـ“القرار الخطير“.

وأعلن المشيشي، السبت، رفع قيود تملك الليبيين للعقارات السكنية في تونس، والتوجه نحو رفع قيود تملكهم للعقارات التجارية في المستقبل.

وتعليقًا على القرار، كتبت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، عبر ”فيسبوك“، تقول:“تونس حرة وليست عاهرة للبيع أو المتعة من طرف الليبيين يا حكومة الطمع“.

وفي تصريح لصحيفة ”الشروق“ التونسية، اعتبرت المسدي أن“اتفاقية تمليك الليبيين عقارات سكنية في تونس خطيرة جدًا، لكونها تفتح الباب أمام إمكانية دخول الإرهابيين إلى تونس“.

وأضافت المسدي أن تمليك أجانب لعقارات سكنية في تونس، يقتضي التثبت من هويات المشترين للعقارات، وأن أجهزة الرقابة في ليبيا غير قادرة على توفير معطيات دقيقة بشأن الليبيين الذين ينوون شراء العقارات.

من جانبه، قال الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي عبر فيسبوك:“أعلن رئيس الحكومة التونسية في ليبيا عن قرار رفع تملك الليبيين للعقارات السكنية، وكان من المفروض أن يقع تنبيه السيد المشيشي أن تملك الليبيين للعقارات السكنية وقع تفعيله منذ سنة 2016 بموجب مذكرة صادرة عن حافظ الملكية العقارية في 31/10/2016 والتي تسمح لليبيين بالتملك دون الحاجة لرخصة الوالي (في عهد وزير أملاك الدولة آنذاك مبروك كرشيد).

وأضاف:“كل شيء تعمل مع الليبيين، ما همش طالبين منكم شيئًا سوى الإخوة، والصداقة، والتبادل التجاري التقليدي المعروف منذ عشرات السنين، الأشقاء الليبيون يحبون أن تكونوا صادقين معهم، وتو يحللولكم باب الجنة متاعهم“.

https://www.facebook.com/hatem.eleuchi.9/posts/2963785077280736

ونشر الناشط سليم تبيسي منشورًا صادرًا من الجهاز الأمن القومي الليبي، يعتبر أن تمليك غير الليبيين عقارات في بلادهم يعد جريمة، ويمس الأمن القومي للبلاد، داعيًا المشيشي إلى القيام بخطوة مماثلة.

وقال:“الدبية يقترح على المشيشي حق تمليك الليبيين عقارات في الوقت الذي هم مجرمون، أي تفويت في أي عقار لغير الليبيين يعتبرون ذلك مسًا بالأمن القومي“.

https://www.facebook.com/slim.tebessi/posts/1377829382602424

ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، عبر ”فيسبوك“ أن إقرار حق الليبيين في تمليك العقارات السكنية دون إقرار الحق نفسه للتونسيين يعد“إعدامًا للحق في قبر الحياة“.

وقال:“تمليك الليبين للعقارات في تونس في ظل غياب أي مرافقة اجتماعية، وإجراءات ميسرة، للحق في السكن للتوانسة هو إعدام للحق في امتلاك قبر الحياة“ . التوقيع: تونسي يبي حوش“.

https://www.facebook.com/mohamed.abidi.98031/posts/2017172035108608

واعتبر الإعلامي التونسي زهير طابا عبر ”فيسبوك“ أن تمكين الليبيين من حق التملك في تونس هو محاولة لضخ أموال أنصار القذافي السابقين، وضخ أموالهم في مسالك الصرف الرسمية و بالتالي إنعاش قطاع العقارات المُنهك في تونس.