تقرير: تركيا تجسست على معارضي أردوغان في الجزائر

كشف موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استغلال البعثات الدبلوماسية في التجسس على معارضيه، حيث استهدف بعضهم في الجزائر.

وقال الموقع في تقرير نشره يوم الأحد: ”أكدت وثائق قضائية أن البعثات الدبلوماسية التركية قامت بحملة لجمع معلومات استخباراتية ومراقبة أنشطة منتقدي الرئيس التركي، حيث تم استخدام تلك المعلومات لاحقا في لائحة اتهام جنائية بالتورط في أنشطة إرهابية أمام النيابة العامة التركية“.

وأضاف: ”وفقا لقرار صادر من المدعي العام آدم أكنسي في 19 ديسمبر 2018، فإن مكتب النائب العام في أنقرة أطلق تحقيقا منفصلا يتعلق باثنين من المواطنين الأتراك المقيمين في الجزائر، حيث تم إدراجهما في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى السلطات التركية دون أن يكون هناك دليل ملموس على تورطهما“.

وتابع: ”وفقاً للوثائق القضائية، فقد تم اتهام المواطنين التركيين في الجزائر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث ارتكز التحقيق على ملفات التجسس التي أعدتها السفارة التركية هناك في الفترة من 2016 إلى 2018، وتم نقل تلك الملفات إلى وزارة الخارجية التركية عبر محمد بوروي، السفير التركي في الجزائر، والذي تولى مهام هذا المنصب في الفترة من 2015 إلى 2019“.

وأشار الموقع السويدي إلى أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ”وجه الشكر يوم 21 يناير الماضي إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على ترحيل رجل أعمال تركي مقيم في الجزائر، تمت الإشارة إليه بالحروف الأولى من اسمه، على خلفية علاقات مزعومة مع جماعة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، حيث تم استقدامه إلى أنقرة من جانب وكالة الاستخبارات التركية“.

ويكشف ”نورديك مونيتور“ بين فترة وأخرى عن أنشطة البعثات الدبلوماسية التركية في التجسس على معارضي أردوغان في العديد من الدول، وبينها دول عربية.

وبحسب الموقع فقد ”تسلمت النيابة العامة التركية، في فبراير 2018 وثائق تضم معلومات حول 4386 معارضا يعيشون في الخارج، وتم نقل تلك الملفات إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة الشرطة في أنقرة، لإجراء مزيد من التحقيقات، قبل إعادتها مرة أخرى إلى مكتب النائب العام التركي“.