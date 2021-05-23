المغرب.. اسم الطبيب المرافق لزعيم البوليساريو في إسبانيا يثير الشكوك‎

كشف الإعلام الاسباني أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، وصل إلى مستشفى ”لوغرونيو“ بإسبانيا رفقة شخصين، قدم أحدهما نفسه على أساس أنه أحد أقارب المريض، بينما كان الشخص الآخر يحمل الملف الصحي الخاص بغالي، وقدم نفسه باسم ”محمد الصغير نقاش“، الدكتور بالمستشفى العسكري بعين نعجة في الجزائر، وما يزال حتى اليوم بصحبة غالي.

إلا أن موقع ”لانديباندنت“ الإسباني توصل بعد بحث إلى معلومات مثيرة مفادها أن اسم ”محمد الصغير نقاش“، يعود لطبيب وسياسي جزائري متوفى منذ 2010 عن عمر يناهز 92 عاما، وكان يعمل فعلا بالمستشفى العسكري عين نعجة.

وتقلد الصغير النقاش منصب وزير الصحة عام 1962، ومنصب وزير المجاهدين و الشؤون الاجتماعية ما بين 1964 و 1965 ،لينسحب وبصفة نهائية من الحياة السياسية في 1992.

كما أشار الموقع إلى أن الملف الصحي لإبراهيم غالي ، الذي دخل إسبانيا باسم ”محمد بن بطوش ”، لا يحمل أية توقيعات ولا أسماء موقعين.

جدير بالذكر أن القضاء الإسباني رفض إصدار مذكرة توقيف بحق غالي، وقد حذرت سفيرة المغرب في مدريد من ”أن اللجوء إلى إخراج ابراهيم غالي من إسبانيا بنفس الطريقة التي تم إدخاله إليها، اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقمًا“.

فيما أفاد موقع ”لانديباندنت“ أنه إذا لم يمثل غالي في جلسة مطلع يوليو ، ستكون المرة الثالثة التي يفلت فيها من القضاء الإسباني ، وكانت الأولى في 2013 و الثانية في 2016 .