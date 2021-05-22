المغرب يطالب إسبانيا بكشف ملابسات استقبالها لزعيم "البوليساريو"

حث المغرب، اليوم السبت، إسبانيا على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم ”البوليساريو“ إليها لتلقي العلاج الطبي، وتفسير نتائجه للرباط.

وقال المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ إنه يتعين على إسبانيا توضيح ”الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة“.

وأثار قرار إسبانيا استضافة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، دون إبلاغ الرباط، وباستخدام ما يقول المغرب إنها وثائق سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار، غضب الرباط التي تعتبر الصحراء الغربية جزءا من المغرب.

وتسعى الجبهة المدعومة من الجزائر إلى استقلال المنطقة، وقالت العام الماضي إنها ستستأنف الكفاح المسلح الذي جرى تعليقه بسبب وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1991، لكن لم ترد أدلة كثيرة على نشوب قتال.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق شمل أيضا تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وخفف المغرب فيما يبدو القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسباني شمال أفريقيا، يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى عبور الآلاف الحدود بطريقة غير مشروعة.

وقالت الرباط لاحقًا إن عبور المهاجرين يرجع إلى الطقس وشعور حرس الحدود بالتعب، لكن محللين قالوا إنه له علاقة فيما يبدو بالخلاف الدبلوماسي مع مدريد.

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء في إسبانيا في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه ممثلو الادعاء في القضية للقبض عليه.

واستدعى المغرب سفيرته في إسبانيا للتشاور الأسبوع الماضي، وقالت السفيرة، أمس الجمعة، إن العلاقات بين البلدين ستزداد سوءا إذا غادر غالي إسبانيا دون محاكمة.