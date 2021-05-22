بسبب استقبال زعيم "البوليساريو" وأزمة الهجرة.. دعوات مغربية لمقاطعة المنتجات الإسبانية

انطلقت في المغرب دعوات لمقاطعة البضائع والشركات الإسبانية؛ احتجاجا على مواقف مدريد الأخيرة من المغرب واستقبالها زعيم ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، و“تعنيفها“ المهاجرين إلى سبتة.

وجاءت هذه الدعوات ردا على دعوات مشابهة من الجانب الآخر لمقاطعة المنتجات المغربية الموجودة في الأسواق الإسبانية، حيث طالب المدونون المغاربة مواطنيهم الموجودين بأعداد كبيرة في إسبانيا بشراء منتجات بلادهم بكثرة لإفشال هذه الحملة.

وانتشرت في الساعات الأخيرة العديد من ”الهاشتاغات“ والصور والتدوينات المحفزة على المقاطعة، والداعية لإعداد لائحة بأسماء المنتجات الإسبانية المتداولة بالأسواق المغربية، وكذلك الشركات الإسبانية الموجودة في المغرب.

كما حثت الحملة الراغبين في قضاء عطلتهم بإسبانيا على التراجع عن هذا القرار، للمساهمة في الإضرار بالسياحة الإسبانية، التي تستفيد كل عام من عدد كبير من الزوار المغاربة.

وأكثر من ذلك، دعت تدوينات طريفة إلى مقاطعة حتى ”البطولة الإسبانية“، التي يحرص عشاق كرة القدم المغاربة على متابعتها بشغف كبير، خصوصا في المناطق الشمالية التي ينقسم فيها السكان بين مناصرين للريال مدريد وآخرين لفريق برشلونة.

ولا تزال الأزمة بين المغرب وإسبانيا في أوجها، رغم تمكن السلطات المغربية من توقيف الهجرة نحو سبتة، ولا تزال تطلق التصريحات والتصريحات المضادة من الجانبين، وآخرها تحذير سفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش من أن ”اللجوء إلى إخراج إبراهيم غالي من إسبانيا بنفس الطريقة التي تم إدخاله إليها، اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقما“.

في المقابل، دافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن قرار حكومة بلاده استضافة زعيم جبهة البوليساريو، واعتبر ما حدث في سبتة ”ليس أزمة هجرة بل انتهاك للحدود من قبل المغرب“.