محكمة جزائرية تؤيد محاكمة شقيق بوتفليقة ووزير العدل السابق

رفضت محكمة جزائرية، السبت، الطعن المقدم في قضيتي الوزير السابق للعدل الطيب لوح، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأيدت قرار محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم جنائية.

ويواجه الوزير السابق للعدل الطيب لوح، تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، وتزوير محررات رسمية لصالح شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد ولوبي فرنسي.

وحاول فريق الدفاع للوزير السابق طلب إعادة تكييف الاتهامات التي يمكن أن تصل إلى سجن المتهمين مدة 20 سنة حسب القانون الجزائري، لكن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا رفضت الطعن المقدم، وأيدت قرارا قضائيا أوليا، عمل على تكييف الوقائع المتابع فيها لوح ومن معه على أساس جنائي، ويقضي بمحاكمتهم في محكمة الجنايات، بعد برمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة.

ونقلت صحيفة ”الشروق“ المحلية، عن مصدر قضائي، تأكيده أن الجلسة المقبلة لمحاكمة لوح والسعيد، سيمثل فيها أمام المحكمة 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وكوادر بجهاز القضاء.

وبقي السعيد بوتفليقة لفترة زمنية طويلة بعيدًا عن الأضواء، بعد تعيينه مستشارا في قصر الرئاسة في 1999، ولم يُعرف له موقف سياسي أو تصريح علني في أي شأن قبل أن يُصاب الرئيس السابق بسكتة دماغية في 2013.