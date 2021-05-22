واشنطن تنفي صحة تغريدة تطالب حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، من المعلومات المضللة، بعدما تم نشر تغريدة مزورة منسوبة للسفارة الأمريكية باسم السفير ريتشارد نورلاند طالب فيها المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالانسحاب من المشهد الليبي.

وأشارت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنه قد يحاول شخص ما خداعك، وهذا مثال مناسب للمعلومات المضللة التي تم رصدها بين المستخدمين الليبيين، موضحة أن هذا التغريدة تم إرسالها في شكل صورة وليس رابطًا، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر، مؤكدة بعدم وجود هذه التغريدة أصلا على حسابها.

يحاول شخص ما خداعك: إليك مثال مناسب لمعلومات مضللة تم رصدها بين المستخدمين الليبيين. تم إرسال هذا المنشور الخاطئ في شكل صورة – وليس رابطًا و دون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر. لماذا ا؟ لأنه هذه التغريدة غير موجودة اصلا. #ليبيا pic.twitter.com/Z1s1nbaEnk — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 21, 2021

وأشارت السفارة إلى أن المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بنية التسبب في ضرر ما، واختلاق خبر منسوب لشخصية عامة.

وطالبت السفارة بالتنبه لأن هناك من يحاولو خداعك عبر الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة التحقق من المصادر الأساسية، والتثبت من المعلومات قبل مشاركتها.