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واشنطن تنفي صحة تغريدة تطالب حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 0:03 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 0:15 GMT

واشنطن تنفي صحة تغريدة تطالب حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، من المعلومات المضللة، بعدما تم نشر تغريدة مزورة منسوبة للسفارة الأمريكية باسم السفير ريتشارد نورلاند طالب فيها المشير خليفة

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المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، من المعلومات المضللة، بعدما تم نشر تغريدة مزورة منسوبة للسفارة الأمريكية باسم السفير ريتشارد نورلاند طالب فيها المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالانسحاب من المشهد الليبي.

وأشارت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنه قد يحاول شخص ما خداعك، وهذا مثال مناسب للمعلومات المضللة التي تم رصدها بين المستخدمين الليبيين، موضحة أن هذا التغريدة تم إرسالها في شكل صورة وليس رابطًا، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر، مؤكدة بعدم وجود هذه التغريدة أصلا على حسابها.

 

وأشارت السفارة إلى أن المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بنية التسبب في ضرر ما، واختلاق خبر منسوب لشخصية عامة.

وطالبت السفارة بالتنبه لأن هناك من يحاولو خداعك عبر الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة التحقق من المصادر الأساسية، والتثبت من المعلومات قبل مشاركتها.

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