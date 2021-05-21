المغرب يحذر إسبانيا من إخراج زعيم جبهة "البوليساريو" بطريقة غامضة

حذّرت كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد، اليوم الجمعة، الجارة الشمالية إسبانيا من محاولة إخراج زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي من أراضيها بنفس ”الغموض“ الذي دخل به لأجل العلاج.

وزعيم جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، يتابعه نشطاء موالون للمغرب أمام القضاء الإسباني بتهم تتعلق بـ“جرائم ضد الإنسانية، وعمليات اختطاف قسري وتعذيب“، كما تطالب الرباط باعتقاله.

وقالت ”بنيعيش“ في تصريح لوسائل إعلام إسبانية:“إن اللجوء إلى إخراج ابراهيم غالي من إسبانيا بنفس الطريقة التي تم إدخاله إليها، اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقمًا“.

وأضافت سفيرة المملكة في مدريد“أن إسبانيا اختارت -للأسف- التعتيم من أجل العمل من وراء ظهر المغرب من خلال استقبال هذا المجرم، والجلاد، وحمايته، لدواع إنسانية، وبالتالي الإساءة إلى كرامة الشعب المغربي“.

وأوضحت السفيرة، أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين مدريد والرباط على خلفية استقبال ما وصفته بـ“زعيم الانفصاليين“ على التراب الإسباني، بشكل سري، وهوية منتحلة، تعد اختبارًا لقياس مدى موثوقية وصدق الخطاب السائد منذ سنوات بشأن حسن الجوار، والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأضافت أن هذه الأزمة تشكل أيضًا اختبارًا لاستقلالية القضاء الإسباني ”الذي يحظى بثقة المغرب“، وكذلك لعقلية السلطات الإسبانية فيما إذا كانت تريد أن تختار تعزيز العلاقات مع المغرب أو التعاون مع أعدائه.

وشددت السفيرة على أن المغرب، وفي ظل الأزمة مع مدريد، لا يبحث عن أي مجاملة أو محاباة، بل يطالب فقط باحترام روح الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه مع إسبانيا، وتطبيق القانون الإسباني.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترًا حادًا، عقب استقبال مدريد زعيم ”البوليساريو“، وما أعقب ذلك من تدفق للاجئين غير النظاميين إلى إسبانيا عبر البحر مرورًا بالشواطئ المغربية.

والخميس، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات صحفية إن الأزمة بين المغرب وإسبانيا بدأت عندما استقبلت إسبانيا زعيم جبهة ”البوليساريو“، في الـ17 من شهر أبريل الماضي، وليس بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب.

وأضاف بوريطة للصحفيين بمقر وزارة الخارجية:“إذا كانت هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا، فإن الكل يعلم لماذا، لأن إسبانيا تعهدت أن تعمل مع أعداء المغرب.. إسبانيا استقبلت على أراضيها شخصًا يحارب المغرب يوميًا“.

وتابع الوزير:“الأزمة ستستمر ما لم تتم تسوية سببها الحقيقي، فالمغرب يرفض تلقي هذا النوع من التخويف القائم على صور نمطية بائدة، وسيظل واضحًا بشأن أصل هذه الأزمة وتَكوُّنها والمسؤولين عنها“.