جون أفريك: 3 ملفات تربك العلاقات التونسية الفرنسية

اعتبر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أنّ ملفات 3 ساخنة تربك العلاقات التونسية الفرنسية، تأتي الديون في مقدمتها، فضلا عن الملف الأمني الحساس، وملف تنظيم قمة الفرنكوفونية المرتقبة في تونس.

وقال التقرير: إنّ زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس بمناسبة قمة الاقتصاديات الأفريقية ”كانت مناسبة لإجراء محادثات ثنائية، لكن العديد من الموضوعات لا تزال تعقد التبادلات بين البلدين“.

ونقل التقرير قول الباحث بليغ النابلي: ”كانت هناك فترة من عدم اليقين في العلاقات الثنائية بعد الثورة، ولا تزال هذه المواقف ذاكرة سيئة للغاية للتونسيين، حيث لم يستجب الرئيس الأسبق منصف المرزوقي لدعوة نيكولا ساركوزي لزيارة باريس.. يمكننا الآن أن نرى رغبة فرنسية في الظهور كشريك متميز في دعم الانتقال السياسي والديمقراطي في تونس“.

وأشار التقرير إلى أنه ”مع تأجيل اجتماع مجلس التعاون الثنائي الأعلى بين البلدين عدة مرات بسبب كورونا، فقد تم تحديد موعد 3 يونيو / حزيران المقبل للاجتماع في تونس“.

وأضاف: ”سيحتل الجانب الاقتصادي مكانة مركزية في المناقشات، ومن المتوقع اتفاقيات التعاون.. فرنسا هي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، وهي أيضًا أول مورد لها من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر“.

وذكر التقرير أن إيمانويل ماكرون ”كان قد وعد عام 2018 بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في البلاد، لكن المستثمرين ما زالوا يفتقرون إلى الرؤية بسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وعدم الاستقرار السياسي، ناهيك عن العوائق الإدارية واللوجستية“.

أزمة الديون

وقال التقرير: ”قيس سعيد جاء إلى باريس في قضية كبيرة أخرى وهي الديون الخارجية، حيث دافع عن فكرة إلغاء ديون الدول الفقيرة أو تخفيضها.. تم تحويل جزء من الدين التونسي إلى استثمارات منذ 2016، لكن إجمالي الدين التونسي يبلغ حوالي 100 مليار دينار“.

وأضاف: ”ستعتمد تونس على الدعم الفرنسي في مفاوضاتها الجارية بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لذلك كان قيس سعيد يبحث حلولا للسيطرة على معدل الدين المتسارع في سياق استياء اجتماعي متصاعد“.

وبحسب المستشار في الإليزيه فرانك باريس، فإنّ تونس ”لم تقدم طلبًا للاستفادة من الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتأثرة بفيروس كورونا، الذي وضعته الحكومة التونسية ونادي باريس ومجموعة العشرين“.

الأمن والهجرة

وأشار التقرير إلى أن ”الأمن جانب أساسي آخر من جوانب التعاون بين تونس وفرنسا والعمل المشترك، حيث حافظت فرنسا على التزاماتها بتدريب النخب العسكرية التونسية“.

وقال التقرير: ”ينعكس التعاون في مجال التدريب على القوات الخاصة المنتشرة في بنزرت (شمال البلاد) التي تشارك بانتظام في عمليات تستهدف تجمع الإرهابيين في جبال الشعانبي بمحافظة القصرين على الحدود الجزائرية“.

وأضاف: ”عدة اعتداءات ارتكبها تونسيون في فرنسا أدّت إلى إعادة فتح الجراح، منها جريمة قتل في مركز شرطة رامبوييه هذا العام، وهجوم على كاتدرائية نيس عام 2020، ومتنزه إنجليه قبل أربع سنوات“.

وبحسب التقرير: ”لا تزال قضية الهجرة أيضا موضوعا ساخنا، ولا تزال تونس ترفض- مثل جيرانها الجزائريين والمغاربة- نداءات الدول الأوروبية لاستضافة مراكز إيواء من أجل استقطاب المهاجرين غير الشرعيين“.

وأشار التقرير إلى أنّ قمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في تونس تواجه أيضا تعثّرا، وقال إنّ ”القضايا الثقافية كثيرا ما تحتلّ مكان الصدارة في العلاقات الثنائية، موضحا أنه ”على الرغم من التصريحات المنتظمة عن الصداقة بين الشعبين، فإن العديد من التونسيين ليسوا محصنين ضد المشاعر المعادية لفرنسا“.