إسبانيا تقول إنها أعادت 6500 مهاجر إلى المغرب‎

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا، اليوم الجمعة، إن إسبانيا أعادت للمغرب أكثر من 6500 مهاجر من بين نحو ثمانية آلاف دخلوا جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا، هذا الأسبوع.

وقال لراديو كوبي، إن الوضع ”طبيعي“ الآن مقارنة بالأيام السابقة. وعبر عن أمله في أن تكون الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع المغرب ”قصيرة قدر الإمكان“.

وخفف المغرب الضوابط على الحدود مع سبتة فيما يبدو، يوم الإثنين، مع تدفق آلاف المهاجرين على الجيب، في تحرك جرى تفسيره على نطاق واسع بأنه رد على استضافة إسبانيا لزعيم استقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي. ويرقد غالي في مستشفى إسباني منذ الشهر الماضي.

وقال جراندي-مارلاسكا: ”يصعب تصور أن بادرة إنسانية تفجر وضعا مثل الأزمة في سبتة“.