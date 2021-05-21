مسؤول أوروبي يثير غضبا بالمغرب بسبب تصريحات حول "سبتة ومليلية"

أدانت رابطة الجمعيات الجهوية المغربية (حكومية)، يوم الخميس، تصريحات نائب رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبتة ومليلية الخاضعتين للسيادة الإسبانية، حيث وصف المدينتين بأنها ”أوروبيتين“.

وأعربت الرابطة والتي تضم عشرات الجمعيات في بيان لها عن ”اندهاشها الكبير“، و“استنكارها الصريح“ لتصريحات المسؤول الأوروبي.

وشددت على أنها ”تلقت مثل كل المغاربة باندهاش كبير واستنكار صريح خروج الاتحاد الأوروبي عن جادة الصواب وانجرافه نحو النزعة الشوفينية للاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح لإذاعة إسبانيا الرسمية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين مدينتين أوروبيتين وبحدودهما مع أوروبا“.

وأضاف البيان: ”يبدو أن المسؤول الأوروبي لم يعبأ بالوضع الجغرافي للمدينتين الموجودتين داخل التراب المغربي“.

وأدانت الرابطة هذا ”السلوك وهذه المواقف اللامسؤولة والمضرة بالعلاقة التاريخية المبنية على حسن الجوار بين المغرب وإسبانيا“، بحسب البيان.

وتمكن نحو 6 آلاف مهاجر، غالبيتهم مغاربة، بينهم نساء وأطفال، وعائلات بأكملها، ونحو 1500 قاصر مغربي، من دخول مدينة سبتة، ضمن موجة هجرة جماعية غير مسبوقة، ما أثار مخاوف إسبانية وأوروبية.

وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، أكد الأربعاء، في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية، أن ”أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها“، مضيفا: ”سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، إنما مشكلتنا جميعا، كأوروبيين“.

وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية، توترا حادا، عقب استقبال مدري زعيم ”البوليساريو“ بأوراق وهوية مزورتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات صحفية إن الأزمة بين المغرب وإسبانيا بدأت عندما استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو في الـ17 من شهر أبريل الماضي، وليس بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب.

وقال بوريطة للصحفيين: ”إذا كانت هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا، الكل يعلم لماذا، لأن إسبانيا تعهدت أن تعمل مع أعداء المغرب“، مضيفًا أن ”إسبانيا استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميا“.