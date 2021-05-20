حكم قضائي بمنع الإعلامي التونسي سمير الوافي من السفر

أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، قرار منع من السفر بحق الإعلامي المثير للجدل سمير الوافي، الذي تم إيداعه السجن أكثر من مرة في قضايا مالية.

وكشف مصدر قضائي، فضّل عدم الإفصاح عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أنّ الإعلامي التونسي سمير الوافي ملاحق بتهمة حيازة مبلغ مالي دون وجه حقّ، بعد قضية جزائية أثارها ضدّه أحد المواطنين.

في المقابل، نفى الوافي أن تكون التهمة المثارة ضدّه جديدة، مضيفا أن قرار منعه من السفر يخص قضية سابقة، واجهها في عام 2013، وسبق أن حسمها القضاء، وتمت تبرئته منها في عام 2017.

وأضاف الوافي، في توضيح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القضية المثارة ضدّه تخص قرضا بنكيّا حصل عليه لفائدة شركة خاصّة، لافتا إلى أن القضية تم حسمها.

وكان الوافي قد واجه حكما بالسجن لمدّة ثمانية أشهر، في عام 2015، بعد إدانته بتهمتي استغلال النفوذ والاحتيال على رجل أعمال مطلوب للعدالة في قضايا فساد وهارب في فرنسا.

وبحسب تقارير محليّة، فإن الوافي أوهم رجل الأعمال حمادي الطويل بقدرته على التوسط لفائدته لدى السلطات التونسية لحل مشاكله مع القضاء، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية.