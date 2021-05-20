المغرب: استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو سبب الأزمة وليس تدفق المهاجرين

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالات أنباء إن الأزمة بين المغرب وإسبانيا بدأت عندما استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو في الـ17 من شهر أبريل/نيسان الماضي، وليس بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب.

وقال للصحفيين: ”إذا كانت هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا، الكل يعلم لماذا، لأن إسبانيا تعهدت أن تعمل مع أعداء المغرب“، مضيفًا أن ”إسبانيا استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميًا“.

وكانت إسبانيا قد أكدت في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، أنها استقبلت إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو للعلاج من فيروس كورونا، معللة ذلك بأسباب ”إنسانية بحتة“.

واعترض المغرب على ذلك، معتبرا أن غالي متهم بجرائم ضد الإنسانية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وسبق لجمعيات صحراوية مغربية أن رفعت دعوى قضائية ضده في 2008، وأخرى في عام 2016، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقالت إسبانيا في وقت سابق إنها توقفت عن ملاحقته جنائيا.

وفي أزمة غير مسبوقة، تدفق أكثر من 8000 مهاجر من المغرب ودول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، من الأراضي المغربية نحو جيب سبتة مطلع هذا الأسبوع، وهو ما اعتبرته إسبانيا ابتزازا من طرف المغرب وتخليا عن الدور الذي كان يلعبه دائما بمنع تدفق المهاجرين من أراضيه إلى أراضيها.

وقال بوريطة: ”إذا كانت هناك أزمة فلأن إسبانيا فضلت أن تنسق مع خصوم المغرب ضد مشاعر المغاربة“، مضيفًا أن ”إسبانيا تحاول تحوير الاهتمام عن هذه القضية إلى قضية أخرى“.

وطالب بوريطة إسبانيا بأن ”تتحمل مسؤوليتها وألا تستعمل خطابا مزدوجا فالمغرب لا يقبل ازدواجية الخطاب“، وأكد أن المغرب يتحمل تكلفة باهظة لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر أراضيه نحو أوروبا.

وأشار إلى أن المغرب فكك 4163 شبكة للهجرة غير الشرعية في عام 2017، كما أحبط 48 عملية اقتحام لسياج جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني، مبينًا أن أوروبا لا تمنح المغرب حتى 20 % من تكلفة محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الوزير إن ما ”تلقاه المغرب في الـ17 من شهر نيسان/أبريل الماضي ليس دليلًا على سياسة حسن الجوار“، مشيرًا إلى استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، رفضت المحكمة الإسبانية العليا، طلبًا لاعتقال زعيم جبهة البوليساريو، وذلك بعد أن عبر آلاف المهاجرين لجيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.