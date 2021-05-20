أوروبا تعرض على تونس مساعدات اقتصادية مقابل تشديد الرقابة على المهاجرين

كشفت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون النقاب عن مفاوضات، يعمل من خلالها الاتحاد على منح تونس مساعدات اقتصادية مقابل تشديد جهودها لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة ”لاريبولكا“ الإيطالية عن مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، تأكيدها أنها ستسافر إلى تونس، اليوم الخميس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي؛ وذلك لبحث اتفاق من شأنه ”أن يمنح تونس مساعدة لاقتصادها الذي عانى بشكل رهيب من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، لتمكينها من محاربة المتاجرين بالبشر بشكل أفضل“، بحسب الصحيفة.

وأضافت المسؤولة، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص اعتمادات مالية مهمة للاقتصاد التونسي والاستثمارات والتوظيف، مقابل أن تتعهد السلطات التونسية بمراقبة حدودها بشكل أفضل، وإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأشارت إيلفا يوهانسون إلى وجود محادثات مماثلة بدأت مع ليبيا؛ لمساعدتها في التعامل مع المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بالقرب من السواحل التونسية والليبية.

ويأتي التحرك الأوروبي بناء على طلب إيطاليا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سواحلها، ومعظمهم من تونس وليبيا.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أكد، في الـ 11 من مايو/ أيار الجاري، أن بلاده لن تكون أرض لجوء، وترفض إنشاء مراكز إيواء على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين إلى أوروبا، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة في لشبونة.