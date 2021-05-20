"جون أفريك": دول المغرب العربي تكافح لإنتاج لقاحات كورونا محليا

تتطلع دول المغرب العربي إلى إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد محليا، وتسعى إلى استقطاب عقود الترخيص لتطوير مهاراتها التقنية في هذا السياق، وفق تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“.

واعتبر التقرير أن جائحة كورونا كانت ”بمثابة تذكير باعتماد أفريقيا الخطير في اللقاحات والأدوية بشكل شبه كلي على الخارج، حيث لا تنتج سوى 1% من اللقاحات، حيث إن سبعة فقط من دول القارة تصنع لقاحات بشرية“.

وجاء في التقرير أن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي ”دعا إلى إنشاء خمسة أو ستة مراكز اختصاص إقليمية لإنتاج المزيد من اللقاحات، منها تلك المضادة لفيروس كورونا“ موضحا أن ”هناك رغبة مشتركة بهذا الخصوص من طرف مديرة منظمة التجارة العالمية“.

ونقل التقرير قول مديرة المنظمة نغوزي أوكونغو إيويالا: ”اللقاح يتطلب العديد من المكونات وليس من الضروري صنع كل واحد في نفس المكان، بل يمكن إنتاجها في بلدان مختلفة“، معربة عن أملها في أن تكون ”المنطقة المغاربية جزءًا من المعادلة“.

وأضاف التقرير: ”تبرز بهذا الخصوص ثلاث دول مغاربية، هي المغرب والجزائر وتونس (..) يمتلك هؤلاء اللاعبون الإقليميون شبكة قوية من شركات الأدوية المتطورة، ويتمتعون بقدرات للتصدير وإعادة الشحن.. سيؤدي ذلك إلى تغذية طموحاتهم لتصدير اللقاحات في نهاية المطاف إلى أفريقيا، جنوب الصحراء“.

وعن قدرات الدول الثلاث قال التقرير: ”تشارك الرباط والجزائر وتونس في مسابقة لجذب عقود بموجب تراخيص لتصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا، ومن بين الدول الثلاث، تعد الجزائر الأكثر تقدمًا (..) حيث أنشأت الدولة وزارة مخصصة لصناعة الأدوية، وأخذت رخصة لإنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك V محليا“.

وأضاف: ”في المغرب توقف معهد باستور في الدار البيضاء عن إنتاج اللقاحات والأمصال، لكنه يأمل في إقامة شراكات من أجل العودة إلى المسار الصحيح، كما تم الشروع في العديد من المشاريع الكبرى، حيث تتجه الأنظار نحو منصة لقاح مستقبلية في مدينة طنجة التكنولوجية بالشراكة مع الصين“.

وتابع التقرير: ”أما بالنسبة لتونس، فتقول رئيسة مديرية الصيدلة والطب في وزارة الصحة، مريم خروف: إن المناقشات جارية مع مختلف الشركاء، حول إنتاج لقاح لفيروس كورونا في البلاد“.