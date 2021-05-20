مغربي يترشح بوثائق مزورة للانتخابات البرلمانية في الجزائر

فتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في ملف ترشح شخص مغربي قدم شهادة جنسية جزائرية مزورة للترشح للانتخابات التشريعية التي ستجري مطلع الشهر المقبل.

ونقل موقع ”النهار“ المحلي عن مصادر قولها، إن التحقيق كشف عن المتورطين في تزوير شهادات الجنسية للمغربيين المقيمين في البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات القضائية إخطارا يفيد بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات المقبلة.

وبإعادة عملية أثبتت مراجعة الوثائق الإدارية على عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزوّرة؛ ما دفع بالجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى وجود مشتبه فيه يعمل ككاتب ضبط في القضية.

واعترف المتهم في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعدة مغربيين مقابل مبالغ مالية، وكان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية الموجودة في شهادات الجنسية ومن ثمة إعادة نسخها بأسماء مزورة وباستعمال أحدث التقنيات.