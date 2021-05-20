المغرب.. مواجهات ليلية بين الأمن وراغبين في الهجرة إلى سبتة (فيديو)

شهدت مدينة الفنيدق شمال المغرب، حالة من الفوضى ليلة الخميس، إثر مواجهات بين قوات الأمن والشباب الراغبين بالهجرة إلى مدينة سبتة المجاورة والتابعة للسلطات الإسبانية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، قيام المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة وإحراق دراجة نارية.

ووثقت الصور حالة التوتر والفوضى رغم حظر التجول المفروض ابتداء من الساعة الثامنة مساء ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأشار موقع ”اليوم 24“ إلى إصابة عدد من عناصر الأمن جراء رشقهم بالحجارة، بالإضافة إلى تعرض ممتلكات خاصة لأضرار.

في المقابل، أصيب شاب بجروح عقب تعرضه للدهس من قبل سيارة أمن كانت تحاول الفرار إثر رشقها بالحجارة.

ولم يحد التدخل الأمني من توافد مئات الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى ”سبتة“ من كل المناطق بالمغرب، وأغلبهم من الشباب.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا توترا منذ استضافة الأخيرة لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي، زادت حدته مع الهجرة الجماعية غير المسبوقة لسبتة.