المبعوث الأممي يحيل مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار الليبي

أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية، إلى ملتقى الحوار الليبي.

وبعث كوبيش رسالة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، قبيل انعقاد الاجتماع الافتراضي الذي حددته البعثة، يومي 26 و27 مايو الجاري، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال المبعوث الأممي في رسالته:“أُحيل إليكم النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية التي خرجت بها وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة التي أرسلنا لكم بشأنها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر اللجنة القانونية وفريق الصياغة والمقررين على العمل المتميز الذي أنجزوه، وبحسب علمي، فإن هذا النص يمثل أرضية مشتركة توصلت إليها اللجنة القانونية، وكأي نتيجة لأية مفاوضات“.

وأضاف:“هذا النص لن يرضي تمامًا مجموعة بعينها ولا حتى الأعضاء والمقررين الذين تولوا إعداده، لكنه بالتأكيد يعكس أكثر الحلول الوسط التي أمكن تحقيقها حتى الآن، ويمكن بالتأكيد إنجاز المزيد، لقد ذكّرني زملاؤكم أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظًا على مادة محددة، ونحثكم على أن تشمل مداولاتكم تلك المادة بعينها لإقرار الحل الأفضل لليبيا ولليبيين“.

وتابع كوبيش:“المسودة ستطرح للمناقشة والمداولات، وأنا على ثقة أنكم ستعملون على تحسينها، وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، كما أنني على ثقة بأنكم ستواصلون الاسترشاد بروح المسؤولية نفسها والتوصل إلى ذات التوافق البنّاء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل بلدكم ليبيا، وأتمنى لكم التوفيق، وأتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم في الجلسة المعتزم عقدها لملتقى الحوار السياسي الليبي“.

مضمون المادة 26