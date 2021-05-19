محللون: غموض بنود الإنفاق يعرقل إقرار الميزانية الليبية 2021

تعترض مشروع إعداد الميزانية العامة الليبية للعام 2021 عقبات عدة بخصوص اعتمادها، حيث أعاد البرلمان الليبي الميزانية المقترحة التي كانت في حدود 100 مليار دينار ليبي (نحو 22 مليار دولار) إلى الحكومة، لإعادة تعديل بعض بنودها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين المقبل، مسألة تولّي المناصب القيادية في الوظائف السيادية، وذلك إلى جانب مناقشة مشروع الميزانية العامّة للعام الجاري، وفق بيان صدر عن رئاسة المجلس، الأربعاء.

ووفق مراقبين للشأن الليبي، فإن الميزانية المعدلة قد تم تخفيضها من 100 إلى حدود 95 مليارا.

وبحسب الخبير المالي جمعة العزابي، فإن الميزانية المعدلة لم تختلف كثيرا من ناحية الرقم عن الميزانية المرفوضة، ورأى أن ”مبلغ الـ95 مليارا في 6 شهور فقط لا يعتبر رقما صغيرا وفق المتعارف عليه في تقدير ميزانيات الدول“.

وقال العزابي لـ“إرم نيوز“: إن ”بعض بنود الميزانية أقرت مبلغا للتنمية في حدود 20 مليارا، وهذا مبلغ كبير، خصوصا أن مدة عمل الحكومة لم يتبقَ منها سوى 6 شهور“.

وتساءل العزابي: ”ما هي المشاريع التنموية التي سيتم إقرارها وتنفيذها في هذه المدة؟“، مبينا أن ”الميزانية رصدت في باب التسيير والتجهيز 12 مليارا، وهو مبلغ لا يمكن لأي مختص أن يوافق عليه، خصوصا أن باب التسيير والتجهيز يعطي فرصة لصرف هذا المبلغ في أوجه غير واضحة، يضاف إليها مبلغ 14 مليارا للطوارئ، وهو مبلغ أيضا لا يمكن التحكم بأوجه الصرف فيه“.

ورأى المحلل السياسي جابر بن سلطان أن ”مشروع الميزانية الجديدة، إن أقر من قبل البرلمان، هو بمثابة تشريع للفساد، فهذه الميزانية بهذا الرقم الكبير وبهذه البنود المبهمة، وغير المدروسة، وبدون معايير واضحة، هي مجرد وسيلة لسلب مليارات جديدة، تضاف إلى مليارات سابقة نهبت من ثروات البلاد دون أن تترك أي أثر على الحالة الاقتصادية، سواء للدولة أو المواطن“.

وأشار بن جابر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”الحكومة مدتها بضعة أشهر ويفترض حسب الاتفاق الذي أتى بها أن لديها برنامج عمل محددا، يتمثل في الإعداد لمرحلة الانتخابات التي تؤسس لمرحلة دائمة، أما الاهتمام بالأمور المالية، وعرض ميزانية بهذا الرقم الفلكي، فهذا يعني أن حكومة الوحدة الوطنية تسير على نهج الحكومات السابقة، التي صرفت حوالي 430 مليار دينار ليبي، لم تترك أثرا على الواقع الليبي، وذلك وفق تقارير محلية ودولية“.

بدوره، قال المهتم بالشأن الليبي محمود الهادي: إن ”الفترة المقبلة من عمر الحكومة الحالية لا تحتاج لكثير من الأموال لصرفها، فالمشاريع التنموية وإعادة الإعمار يجب أن تترك لمرحلة السلطات الدائمة، خصوصا بعد انتخاب الرئيس القادم، وأيضا إنهاء حالة الصراع المسلح بشكل تام، وجمع السلاح، وحل التشكيلات المسلحة وسيطرة الدولة على مقاليد الأمور، كما أن الفترة المتبقية لهذه الحكومة لن تستطيع فيها إطلاق أي مشاريع تنموية في أي مجال“.

وأضاف الهادي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”يفترض بالحكومة الحالية أن تركز على استمرار صرف الرواتب، وتحسين أداء بعض القطاعات كالتعليم والصحة.. ويمكننا القول إن الميزانية يجب أن لا تتعدى مبلغ 54 مليار دينار“.