قيس سعيد: تونس ضحية للفساد واللصوص

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في مقابلة متلفزة، بثت الأربعاء، أن بلاده ضحية للفساد و“اللصوص“.

وقال إن بلاده ”في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد“.

وتابع أنّ تونس ”تتوفر فيها كل الثروات ولكن للأسف ما ازدادت النصوص إلاّ وازداد معها اللصوص“.

وشارك سعيد، الثلاثاء، في قمة دولية في باريس دعا إليها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخصصت لدعم الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا، وطالب بحذف ديون الدول الفقيرة أو تعليقها.

وتفاوض تونس، التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة.

وانتقد الرئيس التونسي، في مقابلته مع ”فرانس 24″، من ”يتبجحون بالإصلاح“ في تونس دون تحقيقه، في إشارة كما رأى متابعون إلى حزب حركة ”النهضة“ صاحب أكبر كتلة برلمانية.

وينتقد النهضة سعيّد لكونه يسعى إلى توسيع صلاحياته على حساب ما ينص عليه الدستور.

وشرع وفد وزاري تونسي في واشنطن، الثلاثاء، في مباحثات تقنية مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الرابعة.

وتتعهد تونس مقابل القرض بتنفيذ إصلاحات تشمل المؤسسات الحكومية، وخفض الدعم في المواد الأساسية، مقابل تقديم دعم مالي بصفة مباشرة لمستحقيه.

وتشترط المؤسسات المانحة مناخا سياسيا ملائما لضمان نجاح الخطط الإصلاحية.