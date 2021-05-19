بعد أحداث سبتة وأزمة زعيم "البوليساريو".. هل يوقف المغرب تعاونه الأمني مع إسبانيا؟

طرح تدفق نحو ستة آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية شمالي المغرب تساؤلات كثيرة، في وقت تشوب حالة من التوتر العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية استقبال مدريد زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي بهوية مزورة لتلقي العلاج.

وصعّدت الحكومة الإسبانية لهجتها، أمس الثلاثاء، عبر استدعائها السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، للتعبير عن رفضها الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها سبتة، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ“الأزمة الخطيرة لإسبانيا وأوروبا“.

ورد المغرب باستدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور، بعد ”الاستياء“ الذي عبرت عنه مدريد إثر الدخول الكثيف للمهاجرين، بينهم نساء وأطفال، إلى سبتة المحتلة، سواء كان سباحة أو سيراً على الأقدام.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا إلى ”التهدئة“ والتوصل إلى اتفاق بينهما، تفادياً للمزيد من التصعيد.

أزمة حادة

وبسبب هذه التطورات، تلوح نذر أزمة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، التي تمر أخيراً بأسوأ مراحلها؛ بسبب أزمة استقبال زعيم ”البوليساريو“ بأوراق وهوية مزورتين.

وحيال ذلك، أكد مصدر حكومي مغربي رفيع المستوى لـ“إرم نيوز“ أن ”المملكة ستُعيد تقييم علاقتها مع إسبانيا؛ ولهذا الغرض استدعت السفيرة كريمة بنيعيش للتشاور“.

واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن ”إسبانيا هي من خرقت الأعراف الدبلوماسية وسياسة الجوار باستضافتها زعيم الجبهة إبراهيم غالي بهوية مزورة“، متسائلا: ”كيف تريد منا إسبانيا أن نواصل التعاون الأمني وهي من بادرت إلى خرقه باستضافة زعيم الجبهة بشكل سري؟“، وفق تعبيره.

وتؤكد الرباط أن إسبانيا لم تقدم جواباً مقنعا للمغرب حول حيثيات استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، بينما أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أكثر من مرة أن الأسباب ”إنسانية“.

وبما أن الحدود الإسبانية مع المغرب هي حدود أوروبا، أثار التدفق الاستثنائي للمهاجرين المغاربة هلعا أوروبيا، إذ اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أن تدفّق نحو 6 آلاف مهاجر، بينهم أفارقة، إلى سبتة أمر ”مقلق“، داعيةً المغرب إلى مواصلة منع العبور ”غير القانوني“ للمهاجرين من أراضيه.

من جهته، أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، اليوم الأربعاء، في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية، أن ”أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها“، مضيفا: ”سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، إنما مشكلتنا جميعا، كأوروبيين“.

ورفض المصدر اضطلاع المغرب بدور ”الدركي“ لحماية الحدود الأوروبية، مشددًا على أن ”المغرب بلد عبور، وبالتالي لا يجب أن تُرمى المسؤولية كلها على عاتقنا“.

ولم يستبعد المصدر أن يتم تعليق التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة السرية، ومحاربة الإرهاب، على خلفية هذه التطورات، وأضاف: ”المملكة تدرس برزانة جل السيناريوهات“.

وتعترف حكومة مدريد بأن التعاون الأمني مع الرباط خفّض نسبة المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإسبانية بنسب كبيرة.

التعاون الأمني في مهب الريح

وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، إن تشبث إسبانيا بموقفها حول استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ أغضب الدولة المغربية، مشيراً إلى إمكانية دخول العلاقات المغربية الإسبانية في منعطف جديد.

وحول إمكانية وقف التعاون الأمني بين الرباط ومدريد، أضاف الحسيني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”العلاقات بين البلدين قوية واستراتيجية لعدة أسباب، وإنهاءها غير متصور، لكن قد تكون هناك قرارات صارمة مثل وقف بعض أشكال التعاون الأمني وضبط المهاجرين“.

واستبعد أستاذ العلاقات الدولية أن يمنع المغرب السفن الإسبانية من الصيد في السواحل المغربية، مؤكداً أن اتفاق الصيد البحري فيه اعتراف ضمني بمغربية الصحراء؛ وبالتالي الرباط لن تتخلى عن هذا المعطى الهام، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر عبدالفتاح الفاتحي، مدير ”مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية“، أن ”إسبانيا تستفيد كثيراً من علاقتها بالمغرب، ولكن لا تقدم أي مقابل، بل تشوش على الوحدة الترابية للمملكة“.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن إسبانيا هي من تُشجّع على الهجرة غير الشرعية باستقبالها زعيم ”الانفصاليين“ بهوية مزورة، متسائلا: ”كيف للمغرب أن يواصل تعاونه الأمني والاستخباراتي مع دولة لا تحترم أبجديات الجوار؟“.

وشكل ملف الهجرة على امتداد السنوات الماضية مناسبة لتبادل الاتهامات بين الرباط ومدريد.

وتجمع المغرب وإسبانيا مصالح عديدة، وملفات تعاون في المجال الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتبادل التجاري واستثمارات ضخمة.