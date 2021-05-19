توافد المهاجرين من المغرب على جيب سبتة الإسباني متواصل‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يتواصل اليوم الأربعاء توافد مهاجرين قادمين من المغرب على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة، الذي وصله نحو ثمانية آلاف شخص معظمهم مغاربة منذ يوم الإثنين، في خضم أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

انتشر صباح الأربعاء عشرات من جنود مكافحة الشغب الإسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق المغربية، بينما تجري سفينة لخفر السواحل دوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس في المكان.

وأعلن يوم الثلاثاء إرسال خمسين عنصرا إضافيا لتعزيز مئتي عنصر من قوات الأمن الإسبانية تم إرسالهم من قبل، بينما هناك 150 آخرين في حالة تأهب استعدادا للتدخل.

كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعد الثلاثاء ”بإعادة النظام“ إلى سبتة، واصفا التدفق غير المسبوق لآلاف المهاجرين بأنه ”أزمة خطيرة بالنسبة لإسبانيا ولأوروبا أيضا“.

وأفاد صباح الأربعاء في البرلمان الإسباني في مدريد أن 4800 مهاجر تمت إعادتهم إلى المغرب منذ الإثنين.

اعترض جنود إسبان فجر الأربعاء مجموعة صغيرة من المهاجرين بمجرد وصولهم سباحة إلى شاطئ سبتة، ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر الحدودي مع المغرب الذي يشكل إلى جانب معبر مليلية شرقا الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا.

كما أطلقت القوات الإسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل المرشحين للهجرة على التراجع.

يمكن الوصول إلى شاطئ سبتة سباحة على نحو 200 متر، بينما يحاول البعض السباحة لمسافة أطول لتفادي قوات الأمن تحت أنظار مئات آخرين متجمعين خلف السياج المرتفع من الجانب المغربي.

صعدت الحكومة الإسبانية لهجتها الثلاثاء عبر استدعائها السفيرة المغربية للتعبير عن ”استيائها“ إزاء وصول آلاف المهاجرين من المغرب، على خلفية أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين مرتبطة باستضافة إسبانيا رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج.

واستدعى المغرب فورا سفيرته إلى الرباط ”لإجراء مشاورات“.

من جهته أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس اليوم الأربعاء في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية أن ”أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها“، مضيفا: ”سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، إنما مشكلتنا جميعا، كأوروبيين“.