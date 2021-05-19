البعثة الأممية: الوثيقة المتداولة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية مزورة

أكدت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاربعاء، أن الوثيقة المتداولة على أنها مقترح للجنة القانونية بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، هي وثيقة مزورة.

وقال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في بيان، إن ”ما يتم تداوله على نطاق واسع، على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات وثيقة مزورة، يهدف من يقف خلفها إلى تضليل الرأي العام“.

وحذرت البعثة من أن الأخبار المزورة تهدف إلى عرقلة العملية السياسية.

وأضافت أن ”كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة الأممية، تنشر على موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي“.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أحال مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، ليتم بعدها تداول وثيقة احتوت بعض البنود بخصوص شروط انتخاب الرئيس القادم للبلاد وكذلك آلية انتخاب البرلمان الجديد.