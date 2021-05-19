المفوضية الأوروبية تعلق على تطورات سبتة: "أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، أن ”أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها“، في تعليق على التدفق الأخير للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.

واعتبر شيناس في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لن تقع ”ضحية هذه التكتيكات“، في إشارة إلى المغرب الذي يدخل منه آلاف المهاجرين منذ يوم الاثنين الماضي إلى سبتة.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت أنها أعادت، الثلاثاء، إلى المغرب 2700 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، بينما دخل 86 مهاجرا جيب مليلة الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا في مؤتمر صحافي تلا اجتماع مجلس الوزراء: ”إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة، الاثنين، وأعدنا 2700 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين“.

وأضاف أن إسبانيا أرسلت 200 من أفراد الشرطة إلى سبتة لتعزيز القوات البالغ قوامها 1200 فرد، وتقوم بحراسة الحدود مع المغرب في الوقت الراهن.