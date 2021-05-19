"لوموند": المغرب يواجه غضبا دبلوماسيا مزدوجا من إسبانيا وألمانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنّ المغرب يواجه غضبا مزدوجا من دولتين أوروبيتين (إسبانيا وألمانيا) على خلفية مواقفهما من قضايا إقليمية في مقدمتها الصحراء الغربية والملف الليبي.

ويوضح التقرير أنّ ”المواجهة مع مدريد وإن كانت جزءًا من علاقة مضطربة بالفعل بحكم القرب الجغرافي فإن الأزمة مع برلين غير مسبوقة وهي تكشف بشكل كبير عن المواقف الجديدة للرباط“، محذرا من تأثير العلاقة الثنائية مع هاتين العاصمتين على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عامة“.

ووفق التقرير ”يرتبط الصراع مع إسبانيا ارتباطًا مباشرًا بقضية الصحراء الغربية وهو مصدر احتكاك متكرر بين البلدين، ففي 25 أبريل / نيسان الماضي أعلنت الرباط ”سخطها“ بعد دخول إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو المستشفى بالقرب من سرقسطة الإسبانية، وبحسب صحيفة ”الباييس“ الإسبانية فإن مدريد وافقت على طلب من الجزائر صاغه مباشرة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم يطالب فيه باستقبال الزعيم الصحراوي على التراب الإسباني للعلاج“.

وبحسب التقرير فإنّ المغرب ذهب في الصراع مع ألمانيا إلى أبعد من ذلك من حيث التشديد الدبلوماسي حيث استدعت الرباط سفيرها في برلين ”للمشاورات“ بعد شهرين من وقف التعاون الثنائي مع برلين في مارس / آذار الماضي، بسبب ”أعمال عدائية“ تمس بالمصالح العليا للمملكة، وفق قولها.

ويشرح التقرير الفرنسي أنّه ”بعد صمت طويل حول أسباب الخلاف رفع بيان صحفي من وزارة الخارجية المغربية في 8 مايو / أيار النقاب عن ثلاثة ملفات مثيرة للجدل أثارت التوتر المغربي وهي ”النشاط العدائي“ لبرلين بشأن الصحراء الغربية و“التواطؤ مع محكوم سابق بأعمال إرهابية“ و“العزم المستمر على محاربة الدور الإقليمي للمغرب وخاصة في الملف الليبي“.

ويوضح التقرير أنّ ”الإشارة إلى ”النشاط العدائي“ الألماني فيه إحالة إلى موقف برلين في أعقاب ”صفقة ترامب“ في 10 ديسمبر / كانون الأول 2020 وفي ذلك اليوم أعلن الرئيس الأمريكي في نهاية ولايته اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل التزام المغرب بتطبيع علاقاته مع إسرائيل، والمبادرة الأمريكية التي تم الاحتفال بها في المغرب على أنها انتصار دبلوماسي، هُزمت ظاهريًا من قبل ألمانيا حيث تحدث ممثل ألمانيا لدى الأمم المتحدة الذي طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية في 21 ديسمبر / كانون الأول عن أرض ”يحتلها المغرب“ ودعا إلى احترام ”القانون الدولي“ في إشارة إلى قرار بشأن إجراء استفتاء لتقرير المصير لم يرغب المغرب في تنظيمه.“

ويضيف التقرير أنه ”بنفس القدر من الحساسية في نظر الرباط كانت قضية محمد حاجب، الذي قدمه المغاربة على أنه ”إرهابي“ سابق حُكم عليه في 2010 بالسجن عشر سنوات، وكان الشاب الذي يحمل الجنسيتين المغربية والألمانية قد اعتقل قبل بضعة أشهر في باكستان ولدى عودته إلى ألمانيا تم طرده من قبل الشرطة الجهوية في أرض هيسن إلى المغرب حيث يزعم أنه تعرض للتعذيب على أيدي المصالح المغربية وبعد الإفراج عنه في عام 2017 عاد إلى ألمانيا حيث سجل مقاطع فيديو تنتقد النظام المغربي ”الإجرامي“ وتدعو السكان للتظاهر ضده“ بحسب تعبيره.